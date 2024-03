Chris Evans (Captain America) offre la sua opinione sullo stato attuale del cinema dei supereroi

Il cinema dei supereroi non sta vivendo il suo momento migliore, con alcuni debutti controversi come Madame Web che hanno acceso il dibattito sulla questione se la tendenza dei supereroi sia finita o meno. Chris Evans Uno dei grandi nomi quando pensiamo all'età d'oro del genere, l'attore noto per il suo ruolo di Capitan America è stato recentemente all'Emerald City Comic Con di Seattle e ha parlato dello stato attuale del cinema dei supereroi.

“Fare film sui supereroi non è facile. Se fosse facile ci sarebbero un sacco di cose buone, e questo non è un mistero. Chris Evans ha sottolineato durante la conferenza che alcuni progetti Marvel sono film oggettivamente eccezionali. L'attore americano sottolinea la difficoltà Presentando questo tipo di lavoro, con connessioni tra loro e un culmine finale che nel caso di “The Avengers” è stato eccellente, un esempio di ciò sono le complessità che la DC ha affrontato nel tempo per creare l'universo cinematografico di successo che la stessa Marvel è attualmente sperimentando.

Chris Evans e la possibilità di diventare di nuovo Capitan America

Chris Evans ha parlato l'anno scorso all'evento C2E2 di Chicago della possibilità di riprendere il ruolo di Steve Rogers nel MCU: “È difficile, perché guarda; Adoro questo ruolo. Questo significa molto per me e credo davvero che ci siano altre storie di Steve Rogers da raccontare di sicuro. Ma allo stesso tempo lo apprezzo davvero, è una cosa così brillante che ho e lo amo così tanto che non voglio rovinarlo in alcun modo. Per quanto mi connetta a questo ruolo e ami raccontare quelle storie e lavorare con queste persone, questo semplicemente non mi sembra giusto in questo momento. Quali personaggi e attori della fase precedente di UCM ritorneranno? Dovremo aspettare se qualcuno delle nostre vecchie conoscenze verrà rivisto all'UCM.