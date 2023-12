Il piano usato, discreto e semplice arriverà in Colombia per il concerto dei Glory Dayz

L’evento Glory Dayz si svolgerà il 13 gennaio alla Movistar Arena. Foto: archivio privato

I Simple Plan torneranno a Bogotá per la prima volta in oltre dieci anni e, sin dalla loro fondazione nel 1999, hanno caratterizzato il pop punk con successi come Niente protezioni, niente caschi… solo palline (2002), Ancora non ne ricevo nessuno… (2004) e Piano semplice (2008). Recentemente, hanno pubblicato brani di successo come “Ruin ​​My Life” con Deryck Whibley dei Sum 41 e “Iconic” con la star di TikTok Jax.

“Siamo entusiasti di avere finalmente l’opportunità di tornare a Bogotà dopo più di 10 anni. Abbiamo ancora i migliori ricordi di quello spettacolo del 2012 e di aver suonato davanti ai nostri fan colombiani per la prima volta. Non vediamo l’ora di avrò l’opportunità di farlo di nuovo a marzo!” Questa formazione è fantastica e non potremmo essere più entusiasti di condividere il palco con così tante grandi band e amici”, ha detto Chuck Comeau dei Simple Plan ai suoi fan colombiani.

Va notato che l’evento donerà 1 dollaro per ogni biglietto venduto alla Simple Plan Foundation, fondata nel 2005 per aiutare i giovani bisognosi e dimostrare il potere della musica nel trovare direzione e scopo nella vita. “Fin dalla sua nascita, la Simple Plan Foundation ha donato più di 2 milioni di dollari a varie cause di beneficenza in Canada e ha ricevuto numerosi prestigiosi riconoscimenti per il suo lavoro di beneficenza”, si legge in un comunicato stampa.

Prevendita esclusiva dei biglietti per i clienti di Aval y dale Banks! Si inizierà il prossimo 2 dicembre alle 9:00 e, per il grande pubblico, la vendita aprirà il 5 dicembre sulla piattaforma TuBoleta, con prezzi che vanno dai 190.000 ai 600.000 dollari di pesos.