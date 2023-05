Puoi citarli tutti? I Simpson celebra il suo 750° episodio con un leggendario prequel pieno di personaggi leggendari

23 maggio 2023, 23:00 – Aggiornato il 23 maggio 2023, 23:56

I Simpson è una serie leggendaria che sembra non finire mai dopo quasi 35 anni al vertice. Nonostante il fatto che l’asticella sia scesa così tanto, non si può negare che rimanere in onda dal 1989 è qualcosa che pochissime (se non nessuna) serie hanno raggiunto. Per questo motivo, quando c’è un capitolo speciale, la volpe Lascia tutto il suo budget per creare momenti molto speciali.

Questa volta era finita Episodio 750 Quando abbiamo visto un’introduzione che probabilmente non accadrà più. A causa di così tanti episodi, la serie voleva apprezzato Di tutti i personaggi che sono apparsi nella serie e hanno raggiunto un numero enorme di 750 persone diverse Tra poco più di un minuto.

Con una traccia di 34 stagioni continue dalla fine degli anni ’80, I Simpson È stata la dimora di un’ampia varietà di personaggi, dai residenti più leggendari di Springfield come Chief Wiggum o Cletus, a celebrità particolarmente in primo piano come Alec Baldwin o Dennis Rodman. Abbiamo anche visto alieni di altri mondi come Kang e Kodos!

Alcuni di questi personaggi hanno lasciato un segno indelebile nell’eredità I Simpson E hanno recitato in momenti memorabili dello spettacolo, quindi rivederli (almeno un fotogramma di loro) ci ha fatto sorridere da un orecchio all’altro. Non sappiamo se vedremo mai una serie dello stesso calibro fare questo tipo di cose folli, ma siamo abbastanza sicuri che The Simpsons sia, e sarà sempre, la storia della televisione globale.

