Premio Principessa delle Asturie per la Letteratura: candidatura eterna e alcune sorprese tra i potenziali vincitori

Premio Principessa delle Asturie, una tradizione reale spagnola e il premio più prestigioso al mondo. Foto: DAMIAN ARIENZA – Europa Press



Ci sono 37 candidati di 17 nazionalità diverse. Questo mercoledì, a Oviedo, in Spagna, si saprà chi tra tutti è il nuovo vincitore del Premio di Letteratura Principessa delle Asturie, prestigioso riconoscimento assegnato a scrittori di tutto il mondo e anche una tradizione della nazione iberica. E mentre non c’è una lista ufficiale di finalisti, c’è, come anche per il Premio Nobel per la Letteratura, Voci su chi potrebbe ricevere il premio nel 2023.

Candidature per la letteratura orientale, incluso il romanziere giapponese Haruki Murakami, tra i preferiti della giuria. autore legno norvegese E Tokio Blues Forse lo scrittore Il maggior numero di applicazioni non ufficiali Ogni volta uno dei premi più rilevanti della letteratura mondiale sta per fallire.

Il suo nome ricorre non solo tra le voci ma anche tra i pali quando sta per decidere chi vincerà il premio Nobel: finora il voto non è stato mantenuto, e Murakami sta ancora aspettando che suoni l’Accademia Svedese Con buone notizie. Questo mercoledì sarà il suo turno per vincere la Principessa delle Asturie?

vedremo. I 20 membri della giuria hanno iniziato le deliberazioni martedì nella città spagnola di Oviedo per decidere quale scrittore vincerà. L’incontro sarà presieduto dal direttore dell’Accademia reale spagnola, Santiago Muñoz Machado, che ha rivelato che “c’è Tre o quattro candidati orientali eccezionalitra i migliori al mondo oggi.” Articoli pubblicati da autori asiatici si dilettano in conversazioni prima della cerimonia di premiazione.

Murakami, un eterno candidato a grandi premi.

E come dono della letteratura orientale era anche un geologo Anna Elena SuarezProfessore di lingua e civiltà cinese, traduttore e membro della giuria, che ha apprezzato l’importanza di diffondere la cultura orientale attraverso i suoi autori.

da parte sua, Juan Viloro RuizScrittore e giornalista messicano, ha anche evidenziato le nomination della lingua orientale, tra cui la nomination dello scrittore giapponese Haruki Murakami che, a suo dire, è stato “un po’ punito per essere così popolare”.

Villoro, che ha anche evidenziato la poetessa romena, ha sottolineato Anna Blandiana. Tra quelli che hanno scommesso anche su una “sorpresa da un’altra lingua” in questa edizione Leonardo PaduraScrittore, giornalista e sceneggiatore cubano che ha vinto questo premio nel 2015.

I membri della giuria hanno generalmente notato la qualità letteraria “eccezionale” dei candidati, tra cui i nomi dello scrittore francese. Pierre MichonPremio dell’Accademia francese di narrativa, romanziere britannico, Julian Patrick BarnesVincitore del Booker Prize 2011.

Evidenziano anche il drammaturgo britannico di origine ceca Tom StoppardFamoso per opere come La costa della città virtuosa o la sceneggiatura di un film Shakespeare innamoratoe romanziere italiano Erie De LucaHa imparato lui stesso a tradurre in diverse lingue, incluso uno dei numerosi passaggi biblici scritti in ebraico antico.

Nelle precedenti edizioni di questo premio, tra gli altri, Outstanding Antonio Muñoz Molina (2013), romanziere americano Filippo Roth (2012) Poeta e cantante canadese Leonardo Cohn (2011) Scrittore libanese Amin Maalouf (2010) Scrittore e poeta albanese Ismail Qadri (2009), autore canadese Margherita Atwood (2008).

La Principessa delle Asturie premia una riproduzione scultorea di Joan Miró, del valore di 50.000 euro, diploma e distintivo.

Con informazioni da EFE.

