Iñigo Quintero ha pubblicato “What’s Left of Me”, una canzone sulla sua esperienza con la fama

Il cantautore galiziano che ha raggiunto il numero uno al mondo su Spotify pubblica una nuova canzone su come si sente all’idea di diventare da un giorno all’altro un fenomeno virale

Inigo Quintero Dà il benvenuto al mese di dicembre con la première della sua nuova canzone, Cosa resta di me?Disponibile ora su tutte le piattaforme. Pochi giorni fa ne ha rivelato in anteprima sui social: un poema lirico contenente frasi come “Va tutto così veloce / non ho tempo per fermarmi / non riesco a dire le loro bugie / mi fa male se mi guardano in quel modo“

Cosa resta di me? Si tratta in realtà di una canzone composta in seguito all’inaspettato successo internazionale del cantante e compositore galiziano Se tu non seiche supera 310 milioni di ascoltatori su Spotify.

il nuovo laurea breve Parla di come ci si sente per un giovane artista a diventare un fenomeno globale da un giorno all’altro. Una canzone autobiografica, molto moderna, con un’energia sorprendente e i testi lo esprimono Il percorso verso il successo non è sempre facileE quel giovane Iñigo non si è lasciato accecare dai riflettori e dalla fama.

Ieri, giovedì, Inigo Quintero Ha presentato la canzone ed eseguito alcune delle sue canzoni Evento intimo Si è tenuto a Madrid, dove solo pochi fortunati hanno potuto partecipare. I vincitori sono stati selezionati tra gli utenti che hanno condiviso l’audio del trailer su TikTok insieme al proprio video.

Questo fa parte del testo Cosa resta di me?:

Non so come dirtelo

Tutto questo mi ha cambiato

Ed è appena iniziato

E non conosco nessuno

Tutto sta andando molto velocemente

Non trovo il tempo per fermarmi

Non posso dire le loro bugie

Mi fa male se mi guardano in quel modo

Non so cosa resta di me

Forse non vuoi sentirlo

Pensavo di assomigliarti

Forse è questo che mi ha fatto morire

Quanto sono codardo

non ti ho mai detto

E asciugo le mie lacrime all’aria

Non posso dire le loro bugie

Mi fa male se mi guardano in quel modo

Non importa quanto mi dici

Non pensavo che sarebbe venuto fuori