Fallimento della Convention del fumetto latinoamericano: scarsa partecipazione, cancellazione di Drake Bell e costi elevati per l’azienda

La tanto attesa quinta edizione convention di fumetti latinoamericani, un evento popolare della cultura pop, è stato etichettato come uno sfortunato fallimento, secondo i venditori che hanno partecipato all’attività. Molti commercianti specializzati in articoli per fan degli anime hanno espresso il loro disappunto rivelando le tariffe per stand Ha raggiunto la cifra di 4500 suole.

Nonostante questo investimento, l’afflusso di visitatori a… Centro espositivo del Jockey Clubsituato nella zona di Santiago de Surco, è stato deludentemente basso, con una partecipazione stimata inferiore a 300 persone al giornooffrendo anche biglietti per sole 4 suole.

Oggi, 26 novembre, Questo segna la conclusione di questo evento e gli imprenditori si rammaricano della mancanza di promozione di questa convenzione. Secondo le loro testimonianze, la mancanza di copertura mediatica si è tradotta in una minore affluenza di pubblico, a differenza degli anni precedenti, dove la stampa, i concerti e gli appelli alle comunità di fan del K-pop e ai gruppi di anime avevano generato maggiore interesse.

“Non era la partecipazione che ci aspettavamo”, si è lamentato un uomo d’affari, “avremmo potuto ottenere un successo maggiore organizzando un evento al Friendship Park, che di solito attira tre volte il numero di persone”. “Le informazioni sull’evento erano scarse nei media digitali. Si trattava principalmente di passaparola, il che non basta. “L’anno scorso abbiamo avuto più copertura mediatica, concerti e una grande affluenza che ha attirato diverse comunità”, ha aggiunto un altro venditore.

Gli imprenditori, nonostante la percezione pubblica di una regolamentazione debole e delle difficoltà affrontate dai marchi, Invita il pubblico a partecipareevidenziando gli sforzi compiuti da molti marchi per fornire i migliori prodotti.

Visti i reclami sollevati dai venditori, a convention di fumetti latinoamericani Lui è rimasto in silenzio e non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo. Attraverso i social media, ha solo annunciato la presenza di artisti ed eventi come Koko RMS e Brioska, oltre a fornire la possibilità di scattare fotografie con personaggi come “Ladybug e Cat Noir”.

Nel video TikTok @hablape_ i netizen hanno espresso le loro opinioni sull’evento e alcuni hanno ricordato la loro esperienza degli anni precedenti. “Quando senti Jockey Plaza pensi caro”, “Pessima gestione dello spettacolo”. “Ma d’altra parte sono anche deluso, si autodefinisce Comic Convention e non c’erano quasi cartoni animati”, “Che cosa sono i fumetti? truffa negli ultimi anni? Beh, un evento otaku molto costoso, dove puoi semplicemente andare a vedere gli stand con i prezzi gonfiati, tra le altre cose.

Drake Bell, noto per il suo ruolo da protagonista nella serie “Drake and Josh”, ha annunciato sui suoi social network la sua decisione di non partecipare al Comic Con Latinoamericano. L’artista americano ha comunicato di essere stato costretto a cancellare la sua presenza a causa di una serie di problemi con l’organizzazione.

La notizia ha suscitato sorpresa tra i partecipanti: settimane fa, gli organizzatori hanno pubblicato un video in cui l’attore confermava la sua partecipazione all’evento, dove avrebbe dovuto firmare autografi e scattare foto con i suoi follower per un prezzo compreso tra… S/56 e S/170.

L’americano lo ha spiegato Ha deciso di annullare la sua visita in Perù A causa del mancato pagamento da parte di Comic Convention Latin America. Ha inoltre denunciato l’uso della sua immagine senza il suo previo consenso per promuovere l’evento.

“Mi dispiace informarvi che, a causa del mancato pagamento e della mancanza di professionalità al Comic Con Latinoamericano, non potrò partecipare sabato 25 novembre e domenica 26 novembre come annunciato per firmare autografi e incontrare i fan, “, ha detto il cantante in un comunicato.

Inoltre, Drake Bell Si è scusato con le persone colpite e con i fan che avevano precedentemente acquistato i biglietti per incontrarlo, sottolineando che la pubblicazione del video di conferma da parte del team della Comic Convention Latin America è stata effettuata senza il suo permesso, il che costituisce una violazione dell’accordo applicabile e senza rispettare alle condizioni corrispondenti. Premio.

Da parte sua, lo ha annunciato l’organizzazione 69 persone hanno acquistato i biglietti Per incontrare l’attore. Hanno promesso di restituire il denaro a tutte le persone colpite, che potranno chiedere il rimborso alla biglietteria. Centro espositivo Jockey Plaza.

“Drake Bell Non apparirà né oggi né domani. Hanno annunciato sui social che i 69 clienti che hanno acquistato i biglietti per il servizio fotografico, gli autografi e il meet-and-greet potranno riavere i loro soldi oggi e domani al botteghino del Jockey Exhibition Center, dove il nostro evento continuerà essere tenuto.