Louis Tomlinson, il cantante britannico di 29 anni che faceva parte dei One Direction, è diventato un grido e ha annunciato il musicista per le sue date dei concerti in America, impressionando i suoi fan.

Il tour mondiale di Lewis attraverserà l’America nel 2022 e partirà tra Chile, ma si sposterà anche a Paraguaye Argentinae Uruguaye Brasilee Perùe Colombiae Costa Ricae Messico e Porto Rico.

Sebbene alcune date fossero già pronte, Louis ha riorganizzato diverse date e ne ha aggiunte di nuove per soddisfare la richiesta dei suoi fan, quindi è importante rivederle.

Ad esempio, non sono stati considerati Costa Rica, Argentina, Colombia, Cile e Perù, che ora compaiono nell’elenco.

“Questo tour sarà privato. Ho aspettato così tanto per questoLewis ha scritto sui suoi social media.

Il tour sarà privato! Ho aspettato così tanto per questo! – Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) 10 novembre 2021

Louis Tomlinson annuncia le date del suo concerto All-America

Luis inizierà il suo tour il 16 maggio in Cile, il 19 maggio in Paraguay e il 21-22 maggio in Argentina.

Nello stesso mese, Tomlinson attraverserà il Brasile dal 27 al 29 e entro giugno visiterà Perù, Colombia, Costa Rica e Porto Rico, dove sarà l’8 giugno.

Louis Tomlinson annuncia nuove date in Messico.

Uno dei posti con più date in Messico, e sebbene avesse già due date sold out a Città del Messico, ha annunciato un’altra data al Pepsi Center e ne ha aggiunta una a Jalisco.

Luis si esibirà a Guadalajara il 12 giugno al Telmex Auditorium e il 17 giugno a Città del Messico.

Presto, il cantante di Story of My Life and Walls continuerà in Ucraina, Russia e Indonesia.

Negli Stati Uniti, il cantante si esibirà in città come Dallas, Denver, Kansas e Los Angeles.