I revival di Matrix stavano per essere incompleti a causa del COVID

La pandemia di coronavirus ha brutalizzato l’industria cinematograficavietare tutte le riprese, rendere impossibile la realizzazione di qualsiasi progetto, in modo che possiamo capirci, Azione dal vivo o evento diretto Vero. Matrice della Resurrezione Era uno dei film più influenti, e infatti era sul punto di essere per sempre incompiuto e diventare una leggenda, come il film Matrix che nessuno aveva visto prima. È un concetto che di solito funziona molto per il pubblico e, in un certo senso, elogia la personalità dei creatori.

Jessica HenwickUna delle nuove attrici che si sono unite Matrice 4, è la persona che ha fornito le informazioni attraverso un’intervista collisore. Sembra che quando l’ondata epidemica è iniziata e ha paralizzato il mondo Matrice della Resurrezione A metà della produzione, lasciando nell’aria che il progetto è stato praticamente interrotto completamente, senza portare al completamento delle riprese o qualcosa del genere. era poi diventato Lana Wachowski ha piantato questa idea leggendaria nella sua testa:

“ “Beh, forse è così. Probabilmente non torneremo a filmare il resto”, ha detto Wachowski secondo Henwick. Diventerà un film leggendario perché nessuno potrà guardarlo”.

obbligato dalla produzione

In altre parole, cosa? I capi della Wachowski l’hanno costretta a finire il lungometraggio: “No, devi finire il film.” Vale a dire, Matrix 4 ha causato molta rabbia e gli spettatori erano, infatti, ansiosi di sapere cosa fosse successo in tutti questi anni con Neo, Trinity e persino il nuovo Morpheus che è se stesso. Yahya Abdul-Mateen II Doveva difendere quella garanzia È un personaggio diverso con cui ho giocato Laurence Fishburne Nell’epopea principale.

Matrice della Resurrezione Affidati al corso con Keanu ReevesCarrie Ann Moss, Neil Patrick Harris, Jada Pinkett Smith e Jessica Henwick tra molti altri e dovrebbe essere rilasciato, se tutto va bene e non ci sono ulteriori ritardi, il giorno successivo 21 dicembre 2021 al cinema e su HBO Max, essendo l’ultimo grande spettacolo della Warner Bros. Viene rilasciato contemporaneamente su entrambe le piattaforme.

