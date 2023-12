J.Lo sull’importanza del cinema realizzato da e sulle donne – Billboard

Roger Kisby

Jennifer Lopez ha una piccola verità da condividere con una società di intrattenimento sempre focalizzata sui giovani: anche invecchiare è sexy. Forse più sexy.

“Man mano che invecchi e diventi più esperto, diventi una persona più ricca e hai più da offrire”, ha detto Lopez, 54 anni, alla rivista. elle. “L’idea che non ci sia nulla di reale valore nel guardare una donna sopra i 30 anni è assolutamente ridicola e l’esatto contrario della verità. Mi fa proprio ridere.”

Infatti, Lopez ha detto: “Le persone hanno capito che le donne diventano più attraenti man mano che invecchiano”. Diventano più colti e più ricchi di carattere. È tutto molto bello e attraente, non solo fisicamente, ma internamente, la bellezza che acquisisci invecchiando e la saggezza che acquisisci.

Lopez si sta preparando a pubblicare il suo atteso nono album, questo sono io adesso (16 febbraio), il loro primo LP in quasi un decennio e una sorta di seguito Questo sono io…così 2002. Il dirigente superstar produce la collezione con Roger Scheid, Jeff “Getty” Gittleman e Hit Boy, e la confezionirà con il film. Questo sono io… adesso: il film, Diretto da Dave Myers, sarà trasmesso in streaming su Prime Video in oltre 240 paesi.

È uno dei tanti progetti della star, che ha raccontato alla rivista che si vede lavorare a tempo indeterminato, senza pensare all’età pensionabile. “Non so quale sia quell’età. Potrebbe essere 70, forse 80, forse 90, non lo so”, ha detto. “Ma so che se lo voglio e voglio crearlo, ho il potenziale per farlo. Questa è stata la mentalità che ho sempre avuto: non lasciare mai che nessuno mi incaselli a causa di dove sono nato, o da dove vengo, o quanti anni ho, o qualcosa del genere. “Questi confini non esistono per me.”

Lopez, la cui società Nuyorican Productions era dietro a film come Imbroglioni E la mammaHa anche spiegato perché per lei era importante realizzare progetti per e sulle donne. “Alla fine, vuoi fare grandi film, vuoi fare grandi programmi TV. E questo dovrebbe avere un impatto su tutti. Ma allo stesso tempo, raccontare storie dal punto di vista di una donna attrae un pubblico più vasto.” [femenina]Oppure simpatizzano di più con lei, oppure diventano più fanatici e ossessionati da lei perché potrebbero sentire che non è lo sguardo maschile.

“Con tutti i grandi produttori, registi e attrici che prendono il controllo della propria carriera e creano il proprio materiale, viviamo un momento molto emozionante per le donne a Hollywood”, ha aggiunto. “Non siamo solo negli angoli o ai margini delle storie. Noi siamo le storie.”

Per questo motivo, Lopez ha affermato che una delle principali lezioni che ha imparato negli anni è che le donne dovrebbero assumersi la responsabilità e non aspettare che siano gli altri a dare loro dei ruoli, rendendosi conto che assumersi la responsabilità è fondamentale per raggiungere gli obiettivi delle cose. “Molte attrici ora producono i propri film e sviluppano il proprio materiale, e penso che anche questo sia fondamentale”, ha detto.