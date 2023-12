Il caldo piumino in raso di Zara, € 49, è uno dei suoi capolavori moderni

I veri protagonisti di questa stagione invernale nei nostri armadi sono senza dubbio i cappotti. L’abbigliamento outdoor diventa il nostro vero alleato durante le giornate fredde. Se c’è un modello che ha riscosso la massima popolarità negli ultimi anni sono i piumini. Si tratta di capi le cui origini sono incentrate sul campo sportivo, ma che a poco a poco sono stati immessi sulle passerelle e nello street style, diventando essenziali. Ci sono infinite opzioni disponibili nei nostri negozi preferiti in termini di tipi di giacche a vento. Quindi, se cerchi un capo classico da indossare tutti i giorni ma con quel tocco che aggiunga personalità al tuo look casual, noi di Zara abbiamo individuato i capi che stai cercando. Il design alla moda ti consente di dare il tocco finale al tuo look, elevandolo alla categoria “look cool”.

Calda giacca di raso, 49€, di Zara

Questo vestito di cui vi abbiamo parlato e che abbiamo ritrovato Tra i nuovi arrivi di Zara c’è un piumino con tecnologia “water repellent” di colore nero e con collo alto. Questo capo è dotato di cappuccio rimovibile con cerniera e maniche lunghe con polsino interno flessibile effetto neoprene. Dispone inoltre di tasche laterali nascoste nella cucitura e di una tasca interna. L’orlo di questo capo è regolabile con coulisse elastiche e fermo, e la chiusura anteriore è tramite cerniera e patta con automatici nascosti. Il prezzo di queste penne è di 49,95 euro. Una scelta ideale se cerchi capi con queste caratteristiche per dare un tocco molto “cool” ai tuoi outfit casual senza rinunciare al calore.

Zara

Zara