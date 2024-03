Diego Torres ha debuttato con il suo nuovo album, che contiene una collaborazione con Carlos Vives | Stati Uniti | Celebrità | Ultimi | Luci

Cantante argentino Diego Torres (Buenos Aires, 1971) Venerdì ha pubblicato un nuovo album intitolato “Better Than Yesterday”, che comprende dieci canzoni, tra cui “Capon”, in collaborazione con il colombiano Carlos Vives.

Questo nuovo lavoro include “Laws of Life”, una canzone che approfondisce le lezioni profonde della vita, dei legami e dell'unità familiare, “che esegue con i suoi nipoti Angela Torres e Benja Torres”, ha spiegato venerdì in una nota.

Il singolo principale dell'album, “Better Than Yesterday”, risuona come un inno vibrante, “Everything For You” cambia l'atmosfera verso una melodia romantica, mentre spicca “Kapum”, una collaborazione con Carlos Vives (1961). La sua fusione attiva di stili.

Il nuovo lavoro include anche brani come “Eres tú”, una canzone tenera ed emozionante che contrasta con la semplicità e la profondità di “Digánle”, accompagnata dalla chitarra di Berta Rojas.

“You Know…” con un tocco di nostalgia e “It Seems He's Lying” sono canzoni che approfondiscono aree riflessive con i loro testi. L'album include anche “Causality” e si conclude con la canzone “Tú y yo” che contiene temi di solitudine e amore eterno.

Con più di tre decenni di esperienza nel settore musicale, Diego Torres, uno degli artisti latinoamericani più famosi al mondo, ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni '80 come attore in famose soap opera argentine. Passa poi alla musica e pubblica il suo primo album, “Diego Torres” (1992), con il quale ottiene un grande successo.

Da allora, Torres ha pubblicato dieci album in studio e venduto più di 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Ha vinto numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui due Latin Grammy Awards.

Con informazioni da EFE

