È morto all’età di 74 anni Ian Gilder, l’attore del Trono di Spade che interpretava Kevan Lannister.

Ian Gilder Attore britannico noto per aver dato vita a Kevan Lannister Nel fenomeno HBO Game of Thrones, È morto lunedì all’età di 74 anni di cancro al dotto biliare, che gli era stato diagnosticato a dicembre. Lo ha riferito anche la sua co-protagonista. Ben Daniel, Tramite Instagram.

Daniels ha condiviso una foto scattata lo scorso Natale, dopo che Gilder ha lasciato l’ospedale, in cui sono stati visti entrambi sorridere.

Daniels ha espresso la sua “profonda tristezza” e ha confermato di averlo fatto “Cuore spezzato in un milione di pezzi” Dopo aver annunciato la morte del marito di oltre 30 anni. Il vedovo ha spiegato che ha lasciato il lavoro per prendersi cura di lui e che Gilder è sempre rimasto ottimista.

Gilder è stato la “roccia” durante la loro relazione: “Se non stavamo insieme, parlavamo tutti i giorni”. “Era uno degli esseri umani più gentili, un’anima generosa e amorevole. Era un attore meraviglioso e tutti coloro che hanno lavorato con lui sono stati toccati dal suo cuore e dalla sua luce. Onestamente non so cosa farei senza di lui al mio fianco”.

Con una carriera decennale dedicata principalmente al teatro, il suo ruolo più famoso è quello di Kevan Lannister in Game of Thrones. Kevan, apparso più volte nel corso della serie, era il fratello di Tywin Lannister (Charles Dance) e zio di Cersei (Lena Headey), Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) e Tyrion (Peter Dinklage).

Gilder era noto anche per il suo coinvolgimento nella fiction televisiva di Agatha Christie e in numerose opere teatrali, tra cui diverse di Shakespeare. Sul piccolo schermo, oltre a interpretare il ruolo di Kevan Lannister, ha anche partecipato legna da fiaccola, Materia oscura E Dottor chi.

