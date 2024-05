Belakath si sottopone a un nuovo intervento di chirurgia plastica. I fan sono preoccupati per gli effetti collaterali

Belakath ha allarmato i suoi seguaci dopo aver condiviso una serie di “storie” dalla stanza d’ospedale. Foto: @labellakath

seguente belakath Si abbandonarono a ore di dolore e ansia mentre la guardavano condividere una serie di… Storie dall’ospedale Nelle prime ore di questo mercoledì. Cosa stava succedendo al suo idolo musicale? Hai un grave problema di salute? Queste erano alcune delle domande nella mente dei suoi fan.

Nelle foto condivise su Instagram di prima mattina si vede chiaramente l’ambiente ospedaliero della Repubblica Dominicana. In uno scatto ce ne siamo accorti belakath Con una mano attaccata ad una flebo, appoggiata su una barella. L’incertezza è aumentata quando il cantante ha menzionato questo Non poteva muovere molto una mano.che ha portato a lanciare avvertimenti sui social network.

Messaggi di sostegno e preoccupazione da parte dei fan hanno inondato i social network, mostrando la loro solidarietà al loro artista preferito. Tuttavia, l’incertezza ha raggiunto il suo apice quando Belakath ha confermato ancora una volta di essere stata ricoverata in ospedale, sollevando ansia tra i suoi seguaci.

Belakath ha subito un nuovo intervento di chirurgia plastica. Foto: @labellakath.

Ma qual è il motivo di questo ricovero? Fortunatamente la salute di Belakath non era in pericolo. Come visto nel video di TikTok, la cantante si è sottoposta a un nuovo intervento di chirurgia plastica per mantenere la sua straordinaria figura. È stata vista nelle foto mentre si rilassava nella sua stanza d’ospedale, con un’aria molto sorridente. Nello scatto successivo ha mostrato i risultati del suo intervento estetico, mostrando una pancia evidente e una silhouette invidiabile.

“Assolutamente no, Pelakitas Buchainas, per te ero più delizioso di quanto lo fossi già.” Nel suo post su TikTok, la cantante ha spiegato che l’intervento chirurgico è riuscito e che è pronta a continuare a rendere felici i suoi follower.

Il sollievo è stato palpabile tra i fan quando hanno saputo che Belakath stava bene e che il suo ricovero in ospedale faceva parte di un processo per migliorare il suo aspetto fisico. Le espressioni di affetto e sostegno per l’artista non si sono fermate sui social, il che indica ancora una volta il legame speciale che esiste tra lei e i suoi follower.

Belakath continua a promuovere il singolo “Pushina”, Mentre si allontana sempre di più dalle polemiche che la circondavano, quando su X è circolato un suo presunto post in cui criticava la presenza di Wendy Guevara al concerto di Madonna al Palacio de los Deportes di Città del Messico. Sebbene questo post non possa mai essere attribuito alla reggetonera, l’ha resa oggetto di intense critiche sul social network.