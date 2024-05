Come indossare le camicie di raso con i jeans a maggio 2024 secondo le tendenze

C’è un abito stellare che è incoronato come una delle migliori opzioni per apparire molto eleganti e nel modo più semplice possibile: camicie di raso. Sì, questa volta i pezzi di lino o di cotone rimarranno in secondo piano, visto che le passerelle e stile di strada Hanno mostrato la versatilità e il tocco unico che solo i vestiti dall’effetto scintillante possono ottenere. Il suo successo non sorprende, sta davvero con tutto, è perfetto da indossare dal lunedì al venerdì in ufficio, e ci sono infiniti modelli sofisticati che si adattano a qualsiasi stile ed età.

Non è un caso che siano considerati un classico delle tendenze moda primavera-estate 2024, basta guardare le sfilate. Ralph Lauren, Bevza e Altuzarra A conferma di quanto sopra. Meglio ancora, puoi ridurre la loro formalità mescolandoli con gli abiti di tutti i giorni, invece di indossarli con loro pantaloni Per indossare vestiti, è meglio sceglierne una varietà jeans Questo ti fa sembrare diverso ogni giorno della settimana. da Costruzione moderata Anche in sagoma sciolto Anche con una cintura asimmetrica, tutto quanto sopra sarà fondamentale per dare un tocco moderno all’outfit Abito del momento.

Se non sai come aderire al suggerimento, consentilo Sei trucchi di stile Ispirati a realizzarlo e, nel frattempo, trova un design che non vorrai smettere di utilizzare questa stagione.

Come indossare le camicie di raso con i jeans a maggio 2024?

In chiave monocromatica con camicia bianca con spalle scoperte e jeans a palloncino

Alessandro Wang. Per gentile concessione di Farfetch Jeans mom bianchi di GANNI. Per gentile concessione di Farfetch

Se c’è una cosa che abbiamo imparato dalle camicette trendy della primavera/estate 2024, è che i modelli realizzati con tessuti di raso sono un capo immancabile per ogni stagione. Non basta avere un solo capo, la varietà di opzioni ti permetterà di creare look moderni adatti alla stagione, ad esempio, vai a Camicie Con le spalle scoperte e i toni neutri che si fondono con tutto di Alexander Wang, questa è un’opzione lusinghiera da indossare nelle giornate calde in chiave monocromatica. Jeans a palloncino E scarpe In tono, perfetto per un look semplice ed elegante 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Rimani alla moda dalla testa ai piedi con una camicia di raso marrone e jeans con cintura asimmetrica.

Dolce Gabbana. Per gentile concessione di Farfetch Jeans Agoldi. cortesia.

Lo sappiamo Il marrone è il colore preferito di questa stagione Rimarrà per il resto dell’anno, quindi dovresti sceglierlo come tonalità preferita CamicieSoprattutto se ami il design della moda che evoca le ultime tendenze. Il resto verrà aggiunto jeans Con cintura asimmetrica o a doppio giro, oltre a un paio di Scarpe da ballerina Leopard, l’unica cosa di cui hai bisogno per apparire moderno e distintivo senza passare ore davanti allo specchio.

Eleganza assoluta con camicia di satin rossa e jeans neri a zampa d’elefante

Dal nucleo. Per gentile concessione di Farfetch Vecchi jeans neri. Per gentile concessione di Farfetch

Non si tratta di tutto Abiti su misura, Vestiti Anche Gonne midiPuoi anche avere un aspetto molto elegante mescolando abiti di fascia alta con abiti casual, come visto nelle sfilate primavera/estate 2024 di Ralph Lauren, Coperni e Amy. L’idea è quella di scegliere A Camicia in raso In rosso fuoco e combinato con jeans larghi Sabbia nera Tacchi a spillo In tono, in questo modo apparirai strepitosa e pronta a tutto senza ricorrere ad outfit scontati. Inoltre, puoi osare con design con fiocchi e bottoni che aggiungono punti extra al look.

L’ossessione primaverile per le camicie di raso con stampa floreale e i jeans con risvolto

Prada. Per gentile concessione di Farfetch Jeans fraterni. cortesia.

Maggio è la scusa perfetta per continuare ad evocare la bellezza della natura attraverso i tuoi vestiti preferiti, che ne dici? camicie di raso Con una fantasia floreale Prada per ricevere i complimenti? Stanno benissimo Gonne lunghema anche con jeans Quelli blu che puoi indossare con tutto. Lui sceglie Jeans con orlo risvoltato Per aggiungere un tocco primaverile al look e al finish Sandali infradito Oppure delle bellissime scarpe, il look perfetto per affrontare l’ondata di caldo con un’alta dose di stile.

Un tocco di colore con una classica camicia di raso nero e jeans grigi

Louie. Per gentile concessione di Farfetch Jeans mom grigi di Tommy Hilfiger. Per gentile concessione di Farfetch

Se ti piacciono i vestiti con colori contrastanti o contrastanti, questo suggerimento fa per te. È ora di uscire allo scoperto. Camicia in raso Classico nero per creare un look distintivo, ma con un tocco di colore che eleva completamente il risultato. E’ solo questione di abbinamento Abiti da stella con Jeans mamma grigi E Scarpe Mary Jane In rosso ciliegia, un modo innovativo di indossare capi sobri nella stagione calda.

Boho per sempre con un top corto in raso e jeans con stampa floreale

Blumarine. Per gentile concessione di Farfetch Jeans larghi e ricamati disegnati da Isabel Marant cortesia.

Finalmente puoi unirti alla tendenza Hippie (Moderno) che abbiamo visto sulle passerelle di stagione di Isabel Marant, Etro e Ola Johnson. L’idea è quella di liberare il lato bohémien della tua personalità in termini di stile e sfidarlo maglietta corta di raso e legali ad esso Jeans bohémiene culmina con Sandali con tacco alto Di legno o zoccoli Tradizionale e pronto per essere il protagonista del locale.