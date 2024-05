Script della serie, tre stemmi del Re di Giordania e un pallone firmato Osasuna: più di 300 regali alla famiglia reale nel 2023

La Famiglia Reale alla Cerimonia di Premiazione della Principessa delle Asturie 2022 (Raul Terrel – Europa Press)

ogni anno Re e loro simili ragazze Ottieni una grande quantità di I regali Da cittadini, istituzioni e organizzazioni che vorrebbero avere dettagli con loro. Sebbene questi oggetti siano ancora in loro possesso, dalla proclamazione di Filippo VI nel 2014, la Casa Reale pubblica l’elenco dei doni loro fatti, come previsto dalla Normativa sui doni a favore dei membri della Famiglia Reale.

L’anno 2024 non ha fatto eccezione e questo documento contenente il totale è già stato pubblicato 301 oggetti, e alcuni di loro sono molto curiosi. In questo elenco, a cui si può accedere attraverso la sezione Trasparenza del sito della Corte di Sua Maestà, è riportato non solo quanto è arrivato, ma anche i familiari che lo hanno ricevuto, l’atto o l’occasione ufficiale in cui è stato consegnato, e la festa o persona che lo ha fatto.

Potresti essere interessato a: La spesa per gli eventi di Filippo VI e Letizia, numero per numero: dal pranzo di compleanno di Leonor alla festa nazionale

Sebbene l’elenco sia lungo, occupando complessivamente 13 pagine, la Fondazione fornisce un breve riassunto che lo rivela. Filippo VI ha ricevuto 150 doni e Letizia 72Princess Leonor 14, Infanta Sofia 2 e Queen Sofia 8. Il resto sono gruppi che ne prendono di mira due o più, in diverse combinazioni.

Analizzando l’elenco degli oggetti emergono alcuni elementi molto sorprendenti che non passano inosservati. Tra questi c’è un modello di un aereo F-18, tre stemmi a nome del re Abdullah di Giordania e un modello dello stadio Santiago Bernabeu a nome del Real Madrid o… Scenario per il primo episodio della serie Ragazze della TV via cavo.

Sono presenti anche alcuni pannelli fotografici del Palazzo Reale di Madrid presi dal Centro Satellite dell’Unione Europea, e diverse foto della guayabera, Buono una tantumUna giacca da cuoco e un pallone autografati dai giocatori dell’Atletico Osasuna.

Potresti essere interessato a: La principessa Leonor segue le orme di suo padre, Felipe VI, ed è insignita della più alta onorificenza dalla comunità aragonese

Tra i doni ricevuti individualmente dalla principessa delle Asturie figurano un charpi – il tipico copricapo dei legionari – un pendente Santina e un pendente. Croce di CaravacaE tanti orecchini, libri, due braccialetti personali, ecc. Da parte sua, l’Infanta Sofía ha ricevuto due regali, un pallone da calcio autografato e un cappotto.

La madre del re, Sophia Emeritus, ha ricevuto un totale di otto articoli. Tra questi c’è l’A Sciarpa di setaE diversi libri, una figura e una foto della Principessa delle Asturie.