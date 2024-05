Ha preso in prestito 100.000 sterline per supportare Furia nel Grande Fratello e ha chiesto aiuto alle reti

La giovane donna ha espresso il suo rammarico non solo per gli enormi debiti contratti, ma anche perché questa situazione le impedirebbe di continuare a sostenere finanziariamente il suo modello.

Appassionata seguace di Giuliana “Fioria” Scaglione, partecipante all’ultima edizione di Grande FratelloSi è trovato in difficoltà finanziarie Dopo aver speso quasi $ 100.000 in voti Per mantenere il suo idolo all’interno del famoso programma televisivo. Julieta Garcia, conosciuta sui social media come @GarciaG95711, ha condiviso il suo calvario quando ha mostrato la foto L’importo scioccante che dovrai pagare.

La giovane donna si è rammaricata non solo degli ingenti debiti, ma anche che questa situazione le avrebbe impedito di continuare a sostenere economicamente la partecipazione al reality finché fosse rimasta nella casa più famosa del paese. In un messaggio diffuso tramite X, ex membro di Twitter, la fan ha spiegato come si è lasciata trasportare dall’entusiasmo per il partecipante e si è spesa eccessivamente per sostenere il suo preferito.

«Sono un po’ perso. Non potrò votare come prima perché ho dei debiti. È tutto per il bene di Juliana, per l’amore di aiutarla. Non potrò votare, ma continuerò a sostenerla nelle sfide. Sono triste”– si lamentò Giulietta.

Nello screenshot allegato al post potete vedere come appare la giovane donna Ha speso l’incredibile cifra di $ 93.806,40 Esclusivamente dentro Voti Trasmissione tramite la piattaforma utilizzata da Telefe.

Nonostante la difficile situazione finanziaria in cui si trova, la follower ha espresso la sua incrollabile fedeltà a Giuliana “Fioria” Scaglione, dichiarandosi “Più arrabbiato che mai” sul suo profilo social network, chiarendo che il suo status estremista non ha diminuito il suo sostegno al suo idolo.

Secondo la storia degli utenti della piattaforma, La giovane aveva pubblicato il suo pseudonimo Per ricevere fondi tramite bonifico e poter così continuare ad aiutare Furia. Tuttavia, a seguito dei duri messaggi ricevutiLa giovane ha deciso di rendere privato il suo account.

Nello screenshot allegato al post, puoi vedere la cifra che la giovane donna ha speso l’incredibile cifra di $ 93.806,40 esclusivamente in voti (@GarciaG95711)

“Il completo fallimento che devi compiere nella vita è ammirevole”, “Mi rifiuto di credere che ci sia qualcuno così stupido, è sicuramente una truffa camuffata”, “Hanno un tubo in testa”, “Un giorno avremo per parlare di stupidità”. Glorificare una persona famosa, qualcuno che non conosci, a cui non importa della tua vita perché non ti conosce, l’unica persona che adoro è Messi ma non capisco” gli altri “,” “Sono così affascinato dal modo in cui si comportano queste persone per tutta la vita”, “queste persone votano.” Hanno gli stessi diritti di tutti gli altri, mia cara mamma”, questi sono stati alcuni dei commenti degli utenti dei social media . rete.