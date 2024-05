Rodrigo Gonzalez attacca Jorge Luna e Ricardo Mendoza per una “battuta” su Diego Berti: “Les Misérables”

Il presentatore del programma “Amor y Fuego” era contrario alle parole dei comici. | Wheelax

Jorge Luna e Ricardo Mendoza Ancora una volta, hanno suscitato polemiche con le loro battute nel loro programma Speak Huevadas. I comici sono stati, in diverse occasioni, criticati per le loro battute volgari o per il loro uso di argomenti delicati per creare un umorismo che a volte finisce per essere offensivo.

Questa volta, durante la registrazione di uno dei loro spettacoli, sono trapelate alcune foto prima dello spettacolo. In questo momento in cui Jorge e Ricardo Interagiscono con il pubblico e lo avvertono di non turbarsi per alcune delle loro battute, altrimenti non eseguiranno lo spettacolo come al solito, e Mendoza ha fatto un commento che ha suscitato molte critiche.

Pur affermando che se non tollerassero gli scherzi e la rabbia del pubblico, avrebbe attenuato la gravità degli scherzi, ma si è riferito al defunto cantante e attore Diego Berti, cosa che ha offeso alcune sensibilità. “Andremo tutti all’inferno così”, ha detto, “e andrà in discesa come Diego Berti”.

Alcuni dei presenti non hanno riso e Jorge Luna ha aggiunto: “Calmati, non è successo niente.”. Va notato che questa registrazione non era segreta, poiché è noto che parte delle regole del teatro prevede che i partecipanti non possano registrare nulla dall’ingresso allo spettacolo fino all’uscita.

Nel suo spettacolo “Love and Fire”. Rodrigo González Non ha lasciato passare la questione ed ha espresso la sua opinione. Il famoso Beluchin ha mostrato il suo fastidio per questo “scherzo” e ha sottolineato che non c’è nulla di divertente in esso. Inoltre, ha affermato che ciò che sta facendo questo duo è ben lungi dall’essere veramente umorismo nero.

“In seguito al surplus che avevano con Diego Berti, Perché non c’è niente di divertente in questo. Il suo senso dell’umorismo oscuro è sarcastico, acido, spiritoso e ti lascia sempre qualcosa a cui pensare. “Le persone intelligenti lo fanno”, ha commentato all’inizio.

Successivamente è più schietto e definisce i due infelici, assicurandosi che utilizzino questa risorsa per arrivare allo scherzo più rapidamente, ma lo considera ridondante.

“Sono due miserabili che semplicemente suppliscono alla loro mancanza di intelligenza, con la battuta facile, con la battuta che ferisce, che non ha affatto umorismo nero, non ha colore, è fuori luogo ed eccessiva”, ha dichiarato molto seccato. .

Nell’ultimo numero del suo podcastVogliamo solo parlare, I comici hanno sottolineato che la registrazione è severamente vietata durante la presentazione del loro spettacolo, che è una regola chiara quando si acquistano i biglietti.

“Gli immigrati clandestini degli spettacoli di intrattenimento installano telecamere spia. Coloro che ci accusano di essere ignoranti e volgari non hanno l’educazione necessaria per rispettare le regole del luogo”, hanno detto affrontando la questione delle registrazioni senza permesso durante le loro presentazioni.

Per questa parte, Cathy Saenz, Il produttore di questo spazio ha confermato che filmare questi eventi viola la legislazione attuale, violando il diritto d’autore. “Hanno registrato contenuti che avevano la paternità intellettuale, come se fossero andati a registrare al cinema. Parlando delle azioni illegali compiute da alcuni programmi di intrattenimento, ha dichiarato: “Sono venuti al nostro spettacolo con telecamere spia”.

Inoltre, Jorge Luna ha spiegato come la squadra “Amor y Fuego” sia riuscita ad entrare con dispositivi di registrazione nascosti, come occhiali e orologi, rendendo difficile l’identificazione per gli agenti di sicurezza. Hanno segnato con occhiali e orologi. “Hanno dovuto comprare i biglietti”, ha spiegato, sottolineando l’astuzia con cui queste band sono riuscite a eludere il divieto in vigore.