Un fan di Taylor Swift ha creato questo eccentrico abito ispirato all’enorme popolarità in cima alle classifiche dell’artista: la musica

Taylor Swift Appena Sbarcare in Europa Con lui “Giro dei secoli” Ci ha già lasciato Grandi momenti dentro e fuori dal palco. Oltre ai suoi abiti speciali, i suoi fan non sono rimasti delusi e si sono fatti notare con questo strano abito.

Per comprendere la classe scelta dobbiamo tornare a È stato raggiunto Dall’artista qualche settimana fa. Il cantante di “Cruel Summer” è diventato lui Il primo artista della storia Nell’occupazione 14 primi posti Dalla “Hot 100”.

Questo è proprio il “top” che possiamo vedere sulla veste della fan che ha assistito al primo show di Taylor a Parigi.

Il suo tempo in Europa

L’artista arriverà in Spagna Questo mese, i giorni 29 e 30, anche se metterà piede prima in Svezia e Portogallo. Dopo la sua esibizione nella capitale spagnola, Taylor visiterà nuovamente la Francia, il Regno Unito, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Svizzera, l’Italia, la Germania, la Polonia e l’Austria, e tornerà in territorio britannico per trascorrere le sue ultime date nel continente.

Altri record recenti

Taylor lo segue conquistare Tutti i Record Dal mondo della musica, accesso Togliti i numeri 1. I suoi ultimi progetti, “La sezione dei poeti torturati”continua a dare Gioie A Swift e ai suoi follower, che continuano a dimostrare perché l’artista merita di essere in cima alle classifiche.

IL Numeri di flusso Da questo album che è uscito il 19 aprile e che fissa un nuovo limite da superare. 1,76 miliardi Di “streaming” nella prima settimana dell’album, ovvero la stessa cifra nel sistema internazionale: 1,76 miliardi di copie. Dalla bacheca, hanno raccolto Cinque album con gli esordi più memorabiliTra questi troviamo tre progetti SWIFT. In miliardi:

“Il giuramento dei poeti torturati” Taylor Swift (04/05/2024) – 1,76 “Mezzanotte” Taylor Swift (5/11/2022) – 1.16 Drake “Certified Lover Boy” (18/9/2021) – 1.1 “Un’estate senza di te”, Bad Bunny (21/05/2022) – 1.06 “1989 (versione Taylor)” (11/11/2023) – 816,4 milioni

Anche se molte persone potrebbero pensare che questo record sia dovuto a 31 canzoni Che appare nella doppia edizione del progetto, la verità è che si sarebbe rotto Registrati Con il 16 canzoni Dalla prima versione apparsa.

Un risultato pari a quello di Ariana Grande

Ariana Grande ha iniziato l’anno lanciando il suo nuovo progetto, ‘Sole eterno’. Gli è stato regalato questo album Settimo Prima volta Al numero 1 della lista “Cartellone pubblicitario Hot 100” -L’elenco include le canzoni più popolari al momento, grazie al tema “Non possiamo essere amici (aspetta il tuo amore)”. Con questo numero, Ariana è stata posizionata come Artista donna con il maggior numero di piattaforme nella “Hot 100”Anche oggi.

Chi ha raggiunto il traduttore “Sì e?” Non avrebbe potuto essere altrimenti Taylor Swift. Dopo l’uscita del suo album “La sezione dei poeti torturati”Taylor Distrutto Nelle classifiche di Billboard. Partiamo dal record che condivide con Grande. Appena artistalivello generale, Batte Sia per i cantanti che per i cantautori, Drake – Con nove canzoni che hanno debuttato al numero uno. Queste sono le canzoni che hanno aiutato Ariana a raggiungere la vetta nel settore della musica femminile:

“Non possiamo essere amici (aspetta il tuo amore)”, 23 marzo 2024

“Sì, e?”, 27 gennaio 2024

“Save Your Tears”, con The Weeknd, 8 maggio 2021

“Posizioni”, 7 novembre 2020

“Rain on Me” con Lady Gaga, 6 giugno 2020

“Stuck With U” con Justin Bieber, 23 maggio 2020

“7 Anelli”, 2 febbraio 2019

Grazie Alla prossima, 17 novembre 2018

Da parte sua, Swift ha raggiunto lo stesso record, Sette post per la prima volta Al numero uno, grazie ad una bellissima canzone con Post Malone, che abbiamo ritrovato nel suo ultimo album. Eccoli Tutte le prime esibizioni di Taylor che hanno aiutato l’artista a ottenere il riconoscimento:

“Due settimane”, con Post Malone – numero attuale 1 – 4 maggio 2024

E’ finita adesso? (Versione di Taylor) [From the Vault]”, 11 novembre 2023

“Antieroe”, 5 novembre 2022

“Va tutto bene (versione di Taylor)”, 27 novembre 2021

“Al-Safsaf”, 26 dicembre 2020

“Giacca di lana”, 8 agosto 2020

“Sbarazzatevi di esso”, 6 settembre 2014

Al di fuori del debutto, Taylor ha ottenuto 12 successi n. 1 nella Hot 100 con “Fortnight”.