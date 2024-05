Rebel Wilson si è sentita costretta a rivelare la sua sessualità: “Sono stata minacciata”

Rebel Wilson ha spiegato in dettaglio come si è sentita costretta a rendere pubblica la sua relazione con Ramona Ajruma. Reuters/Danny Moloschuk

L’attrice Rebel Wilson ha recentemente pubblicato il suo libro di memorie intitolato Ribelle in ascesaÈ una pubblicazione in cui racconta diverse esperienze personali e professionali. Dopo che la sceneggiatura è stata rilasciata nel Regno Unito, è stata protagonista intonazione giusta Ha rilasciato dichiarazioni al programma Donna libera Dove ha spiegato la paura che ha provato quando ha annunciato il suo orientamento sessuale e ha rivelato una relazione di cui non aveva nemmeno parlato a sua madre.

Wilson ha notato che nel giugno 2022, un giornalista del Sydney Morning Herald, Andrew Hornery, l’ha costretta a rendere pubblica la sua relazione con… Ramona AjrumaGli ha dato due giorni per pronunciarsi sulla questione.

“Ho annunciato tramite i social media che avevo una relazione con una donna. Ma c’è un po’ di storia dietro, Perché un giornalista australiano minacciava di “licenziarmi”‘… Quindi ho dovuto renderlo pubblico.Ha detto nell’intervista.

Rebel Wilson ha presentato la designer Ramona Agruma come sua fidanzata nel giugno 2022. (Credito fotografico: Reuters/Gonzalo Fuentes)

L’attrice ha spiegato che, sebbene non nascondesse intenzionalmente la sua relazione sentimentale, preferiva condividerla gradualmente con chi la circondava. “EÈ un po’ scioccante quando esci solo con uomini e da un momento all’altro dici: “Ho una relazione con una donna”.Wilson ha detto.

L’attrice ha deciso di prendere in mano la situazione e ha anticipato qualsiasi pubblicazione esterna con il post pubblicato su Instagram. Ha consegnato alla sua compagna Agruma una lettera in cui rivelava di essere molto innamorata. “Pensavo di cercare un principe Disney… ma forse quello di cui avevo davvero bisogno in tutto questo tempo era una principessa”, ha scritto.

“Ricordo di essere stato così nervoso quando l’ho detto a mia madre, ma dovevo dirglielo perché stava andando a Los Angeles e avrebbe incontrato Ramona”, ha aggiunto Wilson nell’intervista dopo aver detto a sua madre che Ramona non era solo una amico, ma il suo partner, la sua reazione è stata naturale. “Era come, ‘Oh, è fantastico, tesoro! Ora, di che colore dovrei dipingere questo lato del recinto?'”

Rebel e Ajruma hanno consolidato la loro relazione con il loro fidanzamento nel febbraio 2023. (Credito fotografico: Reuters/Danny Moloshok)

Wilson e Ajruma hanno annunciato il loro fidanzamento nel febbraio dello scorso anno e recentemente hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Royce Lillian, tramite maternità surrogata.

In un capitolo del suo libro, Wilson racconta come si è sentita “intimidita, umiliata e compromessa” dalle azioni di Cohen nel film. Spia per sbaglio (2016), che ha violato le loro aspettative e i confini professionali. Secondo lei, l’attore le ha fatto pressioni affinché filmasse scene che non rispettassero la sua condizione nota di non essere nudi.

Perché hai deciso di rivelarlo nel tuo libro di memorie? L’attrice ha dichiarato di voler attirare l’attenzione su di sé Pratiche problematiche Questo esiste ancora nel settore dell’intrattenimento. “Volevo solo scriverne perché è stata la peggiore esperienza della mia carriera; l’ho scritto per cercare di aiutare l’industria.”E anche per liberarmi di parte della vergogna che avevo, Trovarmi in una situazione non faceva bene alla mia autostima“.

Attraverso “Rebel Rising”, l’attrice ha rivelato le accuse contro l’attore Sacha Baron Cohen per il suo comportamento inappropriato sul set. (Fonte immagine: Reuters/Danny Moloschuk/Instagram/@rebelwilson)

La ribelle ha ammesso di sentirsi “Umiliazione e degradoCome donna e come donna grassa.

Tuttavia, le accuse mosse al barone Cohen non furono accettate dal suo collega. A marzo, il comico ha negato le accuse di Wilson, affermandolo su TMZ.

“Mentre riconosciamo l’importanza di parlare apertamente, In questo caso si tratta di affermazioni false Tali prove dettagliate, inclusi documenti, prove fotografiche e dichiarazioni di testimoni sugli eventi accaduti prima, durante e dopo la produzione del film Spiare accidentalmente Dimostratelo in questo modo.”

Secondo Wilson, Cohen l’ha costretta a recitare scene che violavano la clausola di non nudità nel film “I Spy by Mistake”. (Fonte immagine: Columbia Pictures)

A parte le spiacevoli esperienze raccontate da Wilson, il suo libro Ribelle in ascesa Entra anche in altri aspetti della sua vita personale. Nell’intervista con Judy Love, l’attrice ha spiegato che la sua trasformazione fisica non è stata guidata da un desiderio estetico; Ma a causa dell’intenzione doveva diventare madre e rimanere incinta.

“Non pensavo che essere più grande mi avrebbe impedito di fare qualsiasi cosa; Ha aggiunto: “Ma ciò che mi ha messo in imbarazzo sono stati i comportamenti alimentari malsani, che di solito si verificano quando sono sola a tarda notte”.

L’attrice spiega come il medico della fertilità che le ha parlato di questo è arrivato alla sua raccomandazione Migliorare la tua forma fisica aumenterà le tue possibilità di rimanere incintaL’ha motivata ad adottare una nuova routine di esercizi e a seguire una dieta sana.

La raccomandazione del medico della fertilità ha spinto Wilson ad adottare nuove abitudini di esercizio fisico e dieta. (Fonte immagine: Reuters/Danny Moloschuk)

“Penso che logicamente, a quel tempo sapevo… che stavo combattendo l’obesità e avrei dovuto cambiare le mie abitudini in meglio? Ma, [temía] Se perdessi questo spazio che avevo al lavoro, potrei perdere la mia carriera“, Inversione.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’attrice ha modificato la sua dieta. Ridotto consumo di carboidrati e maggiore apporto proteicoCiò l’ha aiutata a sentirsi sazia più a lungo e a ridurre gli episodi di consumo di cibo durante la notte.

Inoltre, ha aumentato la sua attività fisica, incorporando la camminata e l’allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) con l’aiuto di un personal trainer.