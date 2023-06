El Bulli 1846 riceve i suoi primi visitatori

El Boli 1846 Questa mattina le porte si sono aperte per la prima volta al pubblico per accogliere il I primi visitatoriIn una giornata segnata da grandi aspettative.





Dopo aver ricevuto la visita lo scorso fine settimana dai 600 chef e collaboratori che hanno lavorato a El Bulli, che hanno viaggiato espressamente per la loro prima visita dai loro paesi d’origine (Guatemala, Messico, Bolivia, Venezuela, Portogallo, Italia e Belgio, tra gli altri), il giorno È A partire dalla stagione 2023che andrà avanti Tre mesi (fino al 16 settembre).

E per il resto dell’anno riprenderanno tutti i progetti realizzati da El Poly, tra cui Polypedia e El Poly DNA.

Per Ferran Adria, El Boli 1846 Mira a Preservare l’eredità di poli E ha spiegato cosa è successo e come hanno fatto in modo che il poli diventasse il poli.





“Includeva un Una rivoluzione che ha cambiato il panorama della gastronomia globale. Il significato di ciò che è accaduto qui sta nel fatto che si è trattato di un cambio di paradigma. Fino ad allora, tutte le innovazioni in cucina provenivano dalla Francia. Con El Bulli apriamo una nuova strada Accogliendo ora i primi visitatori, Adria ha spiegato che esiste una cucina creativa in diversi paesi.

“Chi viene El Boli 1846 prenderà Conoscenza ma anche passioneLei ha aggiunto.