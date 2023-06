Don Omar ha presentato il suo album “Forever King”, che include 14 canzoni fedeli alla sua essenza

L’artista reggae portoricano Don Omar ha presentato giovedì il suo nuovo album “Forever King”, che definisce la più grande produzione discografica della sua carriera musicale con 14 canzoni fedeli al suo nucleo.

L’artista ha deciso di anticipare la data di uscita, provvisoriamente prevista per il prossimo 22, a causa della richiesta ricevuta dai suoi fedeli seguaci, secondo una dichiarazione dell’etichetta Saban Music Latin.

Questo è il primo album che Don Omar ha realizzato dalla sua alleanza con Saban Music Latin, e dopo quattro anni senza pubblicare un album in studio.

Forever King è un album con il vero Don Omar. Per me è molto importante tradurre canzoni che mi permettano di essere fedele al mio nucleo, il che mi ha permesso di avere più di 20 anni di esperienza e di connettermi con i miei fedeli seguaci per molti anni “, ha detto il cantante.

Don Omar ha anche sottolineato che in questo settore “devi lavorare per sopravvivere e per riuscirci devi correre dei rischi e fare cose diverse”.

Due canzoni di “Forever King”, entrambe pubblicate di recente, hanno raggiunto la prima posizione nella classifica Latin Airplay di Billboard.

L’album include i due brani “Bandidos” con Cosculluela; “Possiamo ripeterlo”, accompagnato da Chincho Corleone; “HP Flow”, con il valutatore; e “Soy Yo” con Wisin e Gente de Zona, tra gli altri.

“Forever King” presenta una varietà di ritmi tra cui urbano, tropicale, mambo e dance.

Il pioniere della musica urbana Don Omar ha festeggiato questo mese rinnovando il suo titolo di “Re del Reggaeton” superando i 100.000 milioni di unità consumate durante la sua carriera musicale.

Inoltre, quest’anno ricorre il ventesimo anniversario dall’uscita dell’album “The Last Don”, che segna una tappa significativa nella sua carriera.