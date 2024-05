“Una donna di 80 anni non può avere quei capelli”: Miguel Romano ha distrutto Susana Jimenez

Miguel Romano ha criticato Susana Jimenez per il suo aspetto (America)

Nel corso degli anni, la società Susana Jimenez E Michele Romano Si è distinto per essere uno degli eventi più storici nel mondo dello spettacolo. Lo stilista è diventato il parrucchiere esclusivo del cantante. Sia nei suoi spettacoli, nelle sfilate di moda o nelle premiazioni, ha sempre avuto a cuore il suo aspetto. Ma, Sono passati più di tre anni da quando il legame è stato interrotto. Come se non bastasse, l’uomo ha distrutto ancora una volta la star della televisione.

“Una donna di 80 anni non può avere i capelli così lunghi.Romano ha risposto al fuoco riferendosi all’apparizione di Jimenez nel dialogo con pomeriggio (TV americana). Poi ha continuato il discorso: “Sono passati 51 anni e mi prendo cura di lei costantemente. “Da quando sono andato in Uruguay, praticamente non l’ho più vista.” Poi l’autista ha chiesto: “Non sei più la parrucchiera di Susanna?” Lui rispose: “Non lo so, perché non vado in Uruguay”.

Miguel Romano ha preso di mira Susana Jimenez (Facebook: Miguel Romano)

Come se non bastasse, il parrucchiere ha continuato a cancellare l’immagine della cantante e ha preso di mira il suo nuovo parrucchiere: “Quando invecchi, devi rispettare la tua età e il tuo aspetto. È una superstar, ma il parrucchiere che si prende cura di lei oggi… Da quando è andata in Uruguay, Susana non è mai più venuta dal parrucchiere. Ognuno fa quello che sente dentro. “Oggi ho scoperto che era andato a mangiare al ristorante vicino a casa mia”.

Romano, infine, ha spiegato l’origine della sua rabbia: “È con un parrucchiere che lavorava con me. Mi sento un idiota: “Ehi Miguel”. Mi sto pettinando con Matteo. Non mi interessa. “Non voglio più essere Miguel Romano, lo sono già.”

A metà del 2023 Romano ha rivelato la fonte della sua rabbia nei confronti del cantante. “Ho scoperto, attraverso un’altra bocca, che aveva portato una mia assistente a Punta del Este. Avrei voluto che mi dicesse che non c’erano problemi dopo cinquant’anni di lavoro come sua parrucchiera, e stando al suo fianco , Avrei voluto che me lo dicesse. Mi ha fatto male perché la amo così tanto Per me è come una sorella, nel bene e nel male siamo sempre stati insieme, ha commentato l’hairstylist di Susanna nel 2021 in una conversazione con; LAM (America).

Ciò che ha aumentato questa rabbia è stata la lontananza dal personaggio televisivo, poiché ha deciso di vivere in Uruguay. A questo proposito Romano aveva commentato via cellulare Visualizza partner (I tredici): “Non posso lasciare il mio salone di parrucchiere e andare a Punta del Este per dedicarmi a questo. Oggi le acconciature che venivano usate prima, come l’acconciatura raccolta di Ivana Trump, non vengono più utilizzate; Eccomi lì. Ma ora gli stai lavando la testa con… shampoo Bene, buona lucentezza e basta. Con quelle parole si riferiva anche al lavoro di Osefi, che fu suo assistente e poi divenne responsabile dell’acconciatura dei capelli del cantante.

Anche l’inizio della loro relazione fu conflittuale. Tutto cominciò quando l’autista, che non si era ancora guadagnata il titolo di diva, bussò alla porta del parrucchiere 50 anni fa, ma si rifiutò di servirla. “Un giorno è venuto nel mio parrucchiere e ha detto: ‘Miguel, voglio che tu mi pettini i capelli.’ “Non faccio il modello, faccio il modello, gli ho detto”, ha iniziato a ricordare Romano al cellulare con Socios del Espectáculo (El Trece).

Poi la parrucchiera ha continuato il suo racconto: “Così ha chiamato Oscar per farle i capelli. “Come mai non vuoi pettinarmi i capelli?” Guarda, ti dirò, disse Susanna, sarai esclusivamente mio, ricordati. “Esattamente, sapeva dove stava andando.” Da allora, il cantante e lo stilista hanno stretto una delle relazioni più forti dello show.