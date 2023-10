Cher ha parlato della sua vecchia faida con Madonna e ha ammesso che la cantante “può essere cattiva”

I litigi tra le cantanti pop Cher e Madonna sono finiti, secondo Cher (Infobae/Jovani Pérez)

“Non ha un talento straordinario e non è carina”, sono state le parole del famoso cantante Condividere SU Madonna Durante un’intervista con Terry Rogan nel 1991. Dopo 32 anni, la cantante torna ad affrontare il tema della rivalità tra lei e la regina del pop, che risale alla fine degli anni ’80 e all’inizio degli anni ’90, periodo in cui entrambe entrarono in polemica controversie. . Oggi Cher conferma che le loro divergenze appartengono al passato ma ricorda bene la versione di Madonna che non era così positiva.

La star 64enne si è sempre distinta per la sua lingua tagliente e senza filtri e la sua personalità audace. In un’intervista rilasciata venerdì con Los Angeles TimesCher è stata contattata in merito alla sua vecchia faida con Madonna, dove ha ammesso che attualmente la ama e che la brutta atmosfera tra i due sarebbe rimasta nel passato. Tuttavia, rimase nella posizione che ricopriva negli anni ’80. “Non è una lotta. In effetti, lo amo. Ma andiamo”, ha scherzato Cher.

In caso di dubbi, chiedi al giornalista “Stai dicendo che è brutto?”, la star del burlesque ha risposto: “Potrebbe esserlo”. Con questa affermazione l’attrice ricorda anche le valutazioni sostanziali che ha espresso pubblicamente sul suo traduttore come una vergineMa ha sottolineato che il dramma è diventato una cosa del passato. “Abbiamo seppellito quell’ascia di guerra molto tempo fa perché l’ho chiamata in modo molto peggiore e lei mi ha perdonato”, ha detto. Anche se non ha ripetuto il commento esatto a cui si riferiva, è noto che Cher una volta ha definito Madonna una “mocciosa viziata” durante un’intervista dal vivo.

Nel suo stile sincero, Cher ha rivelato che Madonna è una donna che “può essere cattiva” (Reuters/Andrew Kelly)

Questa non è la prima volta che il cantante definisce Madonna “cattiva”. Disse questa e altre parole dure durante un’intervista all’inizio degli anni ’90, apparentemente stanca di essere costantemente paragonata alla “Material Girl”, l’interprete del film classico. Crede Ha dato una dichiarazione estrema dei suoi sentimenti per lei. “Ci sono molte cose che rispetto di lei”, ha detto. “Ma c’è qualcosa che non mi piace. È… brutto. Non mi piace.” Poi spiega perché. “Ricordo che venne a casa mia alcune volte per questo motivo Sean Penn “Ero amico di lei, ed era molto scortese con tutti”, ha detto, riferendosi al periodo in cui l’attore era sposato con Madonna tra il 1984 e il 1989.

Nonostante quei momenti di tensione in televisione, la verità è che nessuno dei due ha litigato faccia a faccia con l’altro, poiché tutto è rimasto nelle dichiarazioni pubbliche. Dopo aver affrontato le vecchie vibrazioni negative nella sua intervista di venerdì, Cher ha elogiato il suo creatore Bellissima isola Per il suo successo e perché è diventato un riferimento iconico in questo settore.

“Ma le dirò questo: non c’è nessuno come lei che ha messo l’orecchio a terra e sapeva tutto prima di chiunque altro”, ha ammesso Cher. “Sapeva cosa sarebbe successo e lo ha capito bene. Ho sempre pensato che fosse il suo dono più grande: conoscere le indicazioni stradali prima di chiunque altro.”.

Con una forte personalità e uno stile specifico che li ha portati alla celebrità, l’antica rivalità tra Cher e Madonna si è scatenata a causa di Confronti forti da parte dei media. Ma il cantante Ciliegia Signora ciliegia Lei ne fu molto colpita, poiché si comportò sempre chiaramente a disagio quando la carriera in erba di Madonna in quel momento fu paragonata a quella lunga che aveva già costruito.