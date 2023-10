Diana Nyad, la donna che nuotò da Cuba a Miami all’età di 64 anni e che ora è interpretata in un film di Annette Bening.

Fonte immagine, Netflix didascalia, Annette Bening interpreta Diana Nyad nella serie Netflix.

autore, Stephen McIntosh

Ruolo, Corrispondente di intrattenimento, BBC

41 minuti

Squali, punture di meduse, tempeste tropicali, problemi di navigazione e stanchezza fisica sono i tipi di problemi che fortunatamente non preoccupano la persona media durante una normale giornata lavorativa.

Ma per l’atleta in pensione Diana Nyad, queste sono state le sfide che ha dovuto affrontare durante i numerosi tentativi che ha fatto, poco più che sessantenne, per diventare la prima persona a nuotare per una distanza di 177 chilometri da Cuba alla Florida senza utilizzare una gabbia protettiva.

La maggior parte delle persone, inclusa la stessa Nyad, credono che si sia ritirata dal nuoto agonistico all’età di 30 anni.

Ma più di tre decenni dopo, ha deciso di andare avanti Obiettivo sfuggito a 20 anni.

Dopo aver tentato l’impresa nel 1979, dal 2011 Nyad ha effettuato altri quattro tentativi di attraversare l’acqua, realizzando finalmente il suo sogno nel 2013.

La sua storia è stata ora adattata sullo schermo da Netflix, con l’attrice Annette Bening che ha ricevuto una nomination all’Oscar per il suo ruolo di nuotatrice, supportata dalla sua amica e allenatrice Bonnie Stoll.

La vera Stoll ha detto alla BBC: “Ogni volta che va a nuotare, ovviamente pensi che funzionerà”.

“Ed è un problema quando ciò non accade. Soprattutto per lei, perché ciò significa un altro anno di formazione, Perché non si arrenderà, qualunque cosa accada.“.

Fonte immagine, Immagini Getty didascalia, Diana Nyad ha trascorso tre decenni come giornalista sportiva.

Stoll, interpretata da Jodie Foster nel film, è parte della storia tanto quanto la stessa Naiad.

Ha navigato con la sua migliore amica, ha gestito l’operazione e ha mantenuto il viaggio sulla buona strada.

“Ho giocato a tennis per 10 anni e Diana è stata la mia allenatrice”, spiega Stoll. “Mi ha insegnato molto sull’abilità fisica”. “E per me, poter scambiare i ruoli e allenare Diana è stato davvero fantastico e l’ho adorato. Ho imparato più sulla volontà umana che su qualsiasi altra cosa“.

Il film, intitolato semplicemente Nyad, è il debutto nel lungometraggio della coppia di registi marito e moglie Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin.

In precedenza hanno realizzato documentari come Free Solo, su uno scalatore senza corde, e The Rescue, su bambini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia.

“Come falene verso una fiamma, Jamie e io eravamo attratti da queste storie Di individui che spingono i limiti di ciò che è possibile“E Diana Nyad è così”, spiega Vassarhelyi.

“Rescue e Free Solo si sono concentrati su un uomo o un gruppo di uomini. E per un po’ ci siamo chiesti: come funzionerebbe in una donna? Come sarebbe e come sarebbe diverso?”

Chi è Diana Nyad?

La nuotatrice di lunga distanza divenne famosa nel 1975 quando nuotò intorno a Manhattan.

Nel 1979, nuotò per 164 chilometri da Bimini, Bahamas, alla Florida in 27,5 ore, stabilendo un record di distanza nel nuoto in acque libere.

Si ritirò dal nuoto agonistico all’età di 30 anni e trascorse i successivi tre decenni come giornalista sportiva.

Nel 2011, ha deciso di abbandonare la pensione per tentare di diventare la prima persona a nuotare da Cuba a Key West, in Florida, senza una gabbia per gli squali.

Ci sono voluti altri tre tentativi in ​​tre anni, ma alla fine ha completato l’impresa nel 2013, all’età di 64 anni, dopo una straziante nuotata di 53 ore.

Ma è stato una figura controversa tra i nuotatori di resistenza, a causa delle polemiche su alcune delle sue affermazioni.

Fonte immagine, Immagini Getty didascalia, Nyad era una figura controversa tra i nuotatori in acque libere.

In genere, nei film, chiunque diverso dal personaggio principale viene definito personaggio secondario e la persona che lo interpreta viene definita attore non protagonista.

Questo titolo non è mai stato più appropriato che nel caso di Stoll, che è stata il più grande supporto di Nyad, anno dopo anno, mentre continua a navigare al fianco della sua amica mentre persegue il suo obiettivo.

“Avevo un ruolo secondario”, concorda Stoll. “Nella sua testa, l’abbiamo fatto insieme. Nella mia testa, l’ho vista farlo.”.

“Nel corso di anni di tentativi e allenamenti, Diana e io eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, ricorda. “Possiamo discutere, ma non credo che abbiamo mai litigato una volta.” [durante ese tiempo]. Tendo ad arrabbiarmi molto, ma in quegli anni non mi sentivo arrabbiato.

Uno degli aspetti più interessanti del film è il modo in cui Nyad supera i pericoli. Ad esempio, gli squali vengono spaventati grazie a un segnale audio penetrante inviato dalla barca.

Tuttavia, una medusa lo ha punto sull’avambraccio e sul collo, provocandogli una grave mancanza di respiro, e ha posto fine al suo terzo tentativo.

Per la nuotata successiva indossò una maschera protettiva appositamente realizzata.

Il suo successo finale nel 2013 è stato così straordinario che alcuni critici hanno sollevato dubbi.

Davvero non si è mai aggrappato alla barca per riposare il corpo? Avrebbe potuto farcela senza aiuto in così poco tempo?

La World Open Water Swimming Federation ha affermato che c’è un “gap significativo” nei record di nuoto di successo, e questo non è stato ratificato ufficialmente. Anche il Guinness World Records ha annullato il suo riconoscimento.

Inoltre, Nyad era già stato accusato in precedenza Esagerare o fare affermazioni fuorvianti sul nuotoed è stato descritto come “il flagello della comunità del nuoto in acque libere”.

Ma la sua squadra ha attribuito il successo al rapido flusso della Corrente del Golfo a loro favore, e Nyad ha respinto i dubbi, dicendo: “Ho nuotato. L’abbiamo fatto, con la nostra squadra l’abbiamo fatto dalle rocce di Cuba alla spiaggia della Florida, in un ambiente impeccabile ed etico.”

Anche la Open Water Swimmers Federation ha sostenuto Nyad e ha detto Non ci sono prove che abbia tradito.

Fonte immagine, Netflix didascalia, Bonnie Stoll, amica e allenatrice di Nyad, è interpretata da Jodie Foster nel film.

Buoni critici

Stoll fornì a Naiad cibo e liquidi dalla nave. Aveva degli assistenti, incluso il capo navigatore John Bartlett (interpretato da Rhys Ifans nel film).

“Una delle regole era non fare sarcasmo”, ricorda Stoll. “E non si può nemmeno dire il momento. Ma eravamo sicuramente una squadra. Se tutti facessero il loro lavoro come doveva essere fatto, avrebbe successo.”

generalmente, Il film è stato ben accolto dalla criticaMolti di loro hanno elogiato il ritratto di Bening del personaggio testardo e impenitente.

“Il ritratto di Nyad che Bening fa è il migliore che abbia mai fatto, abbracciando perfettamente la testardaggine e la forte volontà dell’atleta”, ha scritto Isabella Soares di Collider.

“Congratulazioni per [la guionista Julia] Maureen Lee Lenker di Entertainment Weekly ha scritto: “Cox e l’intero team non si sono mai tirati indietro davanti ai lati duri del carattere di Diana per ‘Acceptance’.”

Ma parlando più in generale del film, ha aggiunto: “Nyad sta semplicemente cercando di fare troppo. Ogni tentativo di nuotare dovrebbe essere un thriller. La posta in gioco in ogni momento sono scene emozionanti. Ma tutto ciò viene compromesso dall’accelerazione dei problemi in altri settori“

La stessa Nyad ha detto al Los Angeles Times di essere rimasta “impressionata” dal film, ma di non poterne parlare ulteriormente perché fa parte dell’Actors Guild of America, i cui membri sono attualmente in sciopero.

Stoll dice che il film è “molto” fedele alla realtà. Aggiunge: “Ci sono altri aspetti della personalità di Diana perché è molto diversa, ma il film esprime la sua personalità in ogni modo”.

Nyad è un personaggio difficile da apprezzare e la sua interpretazione nel film non fa nulla per ammorbidirlo. “Era importante creare un quadro completo. Non si vedono mai ruoli come questo per le donne.”Vassarhelyi spiega.

Fonte immagine, Netflix didascalia, L’attrice Annette Bening si è formata per oltre un anno per interpretare il ruolo di Naiade.

Non è difficile immaginare che Bening riceva una quinta nomination all’Oscar per il ruolo. “Voglio dire, se Dio vuole, giusto? Dio vuole”, dice Vassarhelyi.

La corsa per la migliore attrice quest’anno è molto affollata, con la possibile concorrenza di Emma Stone, Carey Mulligan, Lily Gladstone e Sandra Holler, tra gli altri.

“Non lo so, penso che i premi siano magici, ma direi la recitazione [de Bening] Merita sicuramente un grande apprezzamento”, riflette il co-regista.

“Si è allenato per più di un anno e non ha esitato a interpretare un personaggio complesso che potrebbe non piacerti sempre. “Sono rimasto incredibilmente colpito dal modo in cui il suo corpo lo abita a 64 anni.”