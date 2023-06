Dal fondo alla rinascita dalle sue ceneri: Tini inizia il suo tour in Spagna e canta “Corazón Partío” di Alejandro Sanz

MinuscoloHa appena iniziato il suo tour in Spagna.

L’artista argentino sarà nei prossimi mesi in tournée nel nostro paese con il TINI tour che ha avuto inizio sabato 24 giugno alle h A Coruña.

In concomitanza con l’inizio del tour, El País ha pubblicato un’intervista in cui Stoessel lo ha ammesso Stava per gettare la spugna Perché stavo attraversando un momento personale molto complesso.

“Guarda, letteralmente tre settimane fa Stavo toccando il fondo. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. Ho avuto attacchi di panico per vari motivi miei. Bene, grazie, grazie che sono qui oggi. Non riuscivo a trovarmi a ottenere un’intervista, a pettinarmi i capelli e stavo pensando di fare questo tour in Spagna, dove ho una comunità enorme e sto guadagnando forza per raggiungere il mio obiettivo. Mi aiutano i miei amici che hanno viaggiato con me, il mio amico e il mio psichiatra, con cui sono in terapia tutti i giorni da due mesi. Ed eccomi qui. Quindi la mia vita è meravigliosa a volte, come quella di tutti gli altri, era onesto

La cantante ha unito le forze con tutti i suoi poteri e ha offerto uno spettacolo sciccoso che non solo mancava dei suoi più grandi successi, ma ci sono stati anche molti momenti straordinari durante lo spettacolo.

Le lacrime del suo ragazzo, Rodri de Paul

Dopo che Tiny ha parlato della sua recente crisi e che il suo ragazzo era lì per sostenerla in ogni momento, piange Rodri De PaulLa compagna del cantante durante il loro concerto.

Il calciatore non riusciva a contenere la sensazione di vedere la sua ragazza accigliata sul palco dopo aver attraversato un periodo difficile.

Anche se ha avuto anche il tempo di ballare e dare il massimo con le canzoni da festa della sua ragazza.

Grazie Lola Indaco

Tinì f Se non fosse stato per Nelly Hanno una grande amicizia E prima della traduzione ragazza della scuolaInsieme, l’argentino dedica all’artista spagnolo alcune belle e sentite parole.

Trascrizione di Broken Heart di Alejandro Sanz

Tini è un grande fan di Alessandro SanzPer fortuna, ha avuto l’opportunità di condividere uno studio con lui per pubblicare insieme Un beso en Madrid e persino essere la sua consulente per La Voz España.

Ora l’artista ha coperto il primo concerto del suo tour in Spagna Cuore spezzatouno dei classici del cantautore.

I fan di Tini hanno accompagnato l’artista cantando questo classico spagnolo.