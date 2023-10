Sebastian Yatra e D’Anna Paula presenteranno i Latin Grammy Awards

La Latin Recording Academy ha annunciato giovedì che Sebastian Yatra e D’Anna Paula fungeranno da presentatori per i Latin Grammy Awards insieme a Roslyn Sanchez e Paz Vega.

La 24esima edizione dei Latin Grammy Awards sarà trasmessa il 16 novembre da Siviglia, Spagna, con le esibizioni di María Becerra, Bezarab, Vid, Kany Garcia, Karen Leon, Christian Nodal, Rao Alejandro e Alejandro Sanz, che sono nominati.

Bizarrap compete in sei categorie, tra cui Disco dell’anno, Canzone dell’anno e Produttore dell’anno. Feid ha ottenuto cinque nomination, tra cui Miglior performance reggaeton, Miglior album di musica urbana e Miglior canzone rap/hip-hop. Becerra ha quattro nomination tra cui Canzone dell’anno, Miglior performance reggaeton e Miglior canzone urbana. Sanz e Nodal ne hanno due, mentre Garcia, Leon e Alejandro Rao ne hanno uno.

Yatra è stata anche nominata per un Latin Grammy Award nella categoria Miglior canzone pop e sarà la protagonista della cerimonia di apertura dei Giochi Panamericani in Cile venerdì. Danna Paula e Sanchez sono state nominate in altre edizioni. Sanchez celebra il suo sesto anno come presentatrice dei Grammy Awards e Vega ritorna per la seconda volta.

I Latin Grammy saranno trasmessi su Univision, UniMás e Galavisión negli Stati Uniti e su RTVE in Spagna, e Edgar Barrera, Shakira, Karol G e Camilo saranno tra i migliori nominati.

La prima dei Latin Grammy, in cui verranno annunciati i vincitori nella maggior parte delle categorie, avrà luogo prima della cerimonia televisiva.