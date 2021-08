Netflix | Come cambiare la lingua dell’applicazione | Applicazioni | Smartphone | Telefoni cellulari | trucco | Tutorial | virale | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | GIOCO SPORTIVO

Guardi serie e film? Netflix ? Attraverso di esso puoi guardare contenuti come Betty, la brutta; Furto di denaro d’élite, tra gli altri generi come Forest Gump e persino “The Kissing Bearer”.

in un Netflix Non solo puoi accedere alle categorie dalla schermata principale dell’applicazione, ma anche, attraverso le icone, puoi entrare nella sezione più nascosta della piattaforma di streaming.

Ma ora molti vogliono migliorare o praticare una lingua particolare, come l’inglese. Ecco perché ora ti insegneremo come modificare la lingua dell’applicazione dal tuo telefono cellulare o dal tuo computer o computer.

È molto semplice e non hai bisogno di un’app di terze parti che possa influenzare il tuo account Netflix E in modo che non solo rubi la tua password, ma anche le tue informazioni personali.

Come cambiare la lingua di NETFLIX

Se vuoi avere Netflix In inglese, francese, italiano, russo, portoghese o lingue non spagnole, questi sono tutti i passaggi da seguire:

La prima cosa sarà entrare Netflix Da Google Chrome sul tuo computer o sul tuo smartphone.

Da Google Chrome sul tuo computer o sul tuo smartphone. Ora devi accedere inserendo il tuo nome utente e password.

Quando lo fai, fai clic sulla tua immagine del profilo.

Scopri come cambiare la lingua su Netflix. (Foto: Netflix)