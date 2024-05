È in arrivo l’annuncio sui videogiochi, scopri quali sono i piani di EA

Electronic Arts vuole rendere i suoi giochi più redditizi, ma senza danneggiare l’esperienza esistente dei giocatori. (Reuters)

Electronic Arts sta valutando la possibilità di integrare la pubblicità nei suoi giochi più importanti come Battlefield 1 o EA Sports FC. Considerano la misura come un potenziale “motore di crescita” economico per l’azienda ed è stata rivelata durante il recente briefing sui risultati finanziari della società, in cui il suo CEO, Andrew Wilson, ha parlato dei piani futuri, incluso il lancio di nuovi titoli per l’anno finanziario. 2025.

I giochi Tripla A, caratterizzati da un elevato budget di sviluppo e da una grande popolarità, sono un pilastro fondamentale della strategia di EA. MaL’inclusione di annunci in questi tipi di giochi solleva interrogativi su come influenzano l’esperienza dell’utente L’equilibrio tra la generazione di reddito e la soddisfazione del giocatore.

Secondo Wilson, questa misura sarà implementata con cautela e saggezza, con team interni all’azienda incaricati di studiarne la fattibilità e gli effetti.. Questo approccio “molto ponderato” è ciò che l’azienda vuole adottare per trovare un equilibrio tra la generazione di entrate e il mantenimento della qualità e dell’integrità dell’esperienza di gioco.

La potenziale inclusione della pubblicità nei giochi Tripla A solleva diverse domande. Sia in termini di implementazione pratica che di impatto sul settore dell’intrattenimento digitale.

Da un lato, si teme che la pubblicità possa avere un impatto negativo sull’immersione e sull’esperienza dell’utente, rompendo la coesione narrativa e distraendo il giocatore. accanto a, Ci sono preoccupazioni su come l’introduzione della pubblicità influenzi l’equità e l’integrità del gioco, portando a dare priorità alla redditività rispetto all’esperienza del giocatore.

Tuttavia, alcuni sostenitori dell’inclusione della pubblicità nei giochi Tripla A sostengono che questa misura potrebbe fornire un’esperienza più realistica e contestualmente rilevante. Se la pubblicità è integrata in modo organico e coeso con l’ambiente di gioco, può contribuire all’immersione e all’autenticità dell’esperienza di gioco.

Inoltre, può aprire nuove opportunità di creatività e innovazione nel game design, consentendo collaborazioni con marchi noti per creare contenuti esclusivi ed esperienze interattive uniche.

Il modo in cui la pubblicità viene implementata nei giochi Tripla A sarà fondamentale nel determinare quanto sarà accettata dai giocatori. Sebbene siano stati menzionati alcuni possibili approcci, come l’integrazione degli annunci pubblicitari nelle schermate di caricamento o nel contesto dell’ambiente di gioco, Non sono ancora stati forniti dettagli specifici su come funzionerà nella pratica questa procedura.

Quindi, anche se questa idea circola nell’azienda da anni, vogliono gestirla in silenzio per evitare che le pubblicità vengano viste come invadenti o fastidiose. E assicurati che aggiunga valore all’esperienza di gioco senza comprometterne la qualità e l’integrità.

“Quando pensi ai miliardi di ore trascorse giocando, creando, guardando e comunicando, e dove gran parte di quella interazione “Rientra nei limiti dell’esperienza di gioco tradizionale e ci aspettiamo che la pubblicità abbia l’opportunità di crescere”, ha affermato il CEO dell’azienda.

Oltre alla possibilità di includere annunci pubblicitari nei giochi Tripla A, Electronic Arts ha anche annunciato l’intenzione di introdurre l’intelligenza artificiale generativa nel suo processo di sviluppo. Questa tecnologia, considerata il “Sacro Graal” dell’azienda, mira a creare più velocemente giochi più grandi, innovativi, creativi e divertenti.

Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su come verrà implementata questa tecnologia, la sua inclusione potrebbe avere un impatto significativo sul futuro dell’industria dell’intrattenimento digitale.