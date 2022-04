Feedback WhatsApp: puoi inviare qualsiasi emoji

Per mesi abbiamo appreso dettagli importanti sulle sue reazioni Il WhatsApp per i messaggi. Questo ci permetterà di rispondere in qualche modo a qualsiasi messaggio, in modo tale da poter esprimere la nostra opinione sul testo che abbiamo ricevuto. Abbiamo visto diverse immagini che ci mostrano come appaiono queste interazioni e sono persino apparse in una delle versioni beta dell’app, ma non ancora efficaci. Molti di noi pensavano che ci fossero poche opzioni offerte per rispondere, cosa che non sarebbero, come ci rivelano le nuove immagini trapelate.

Scegli qualsiasi emoji

Come detto finora, abbiamo visto diverse immagini di queste reazioni, da un lato, apparire nella chat, con un massimo di sei emoji differenti, e dall’altro, negli ultimi aggiornamenti, con una nuova icona con il plus segno, che era inutile per Possibilità di aggiungere nuove emoji quando si risponde. Tutto questo nelle immagini, non in contenuti dinamici che ci mostrerebbero la vera dimensione delle reazioni. Qualcosa è cambiato ora, da quando abbiamo visto un video che mostra finalmente un’altra emoji inviata come reazione, oltre a una non presente in questa preselezione di sei.

In particolare nel video, ora puoi controllare cosa ha da offrire questo pulsante per l’aggiunta di emoji. E attraverso questo potremo visualizzare l’intero elenco di emoji, con accesso a tutti quelli a cui di solito abbiamo accesso dalla tastiera del telefono. Nello specifico nel video possiamo vedere come è possibile accedervi Uno di quegli emoji e selezionalo per poterlo inviare come risposta. Quindi ci saranno quasi infinite possibilità per poter rispondere a un messaggio con uno di questi emoji.

Ora dobbiamo vedere se quando inviamo uno di questi emoji che non sono tra quelli predefiniti, l’elenco di sei che appare per impostazione predefinita verrà modificato quando faremo una reazione. O in altre parole, se queste reazioni devono essere modificate in modo intelligente in base alle nostre abitudini, mostra per impostazione predefinita quegli emoji che utilizziamo di più e che è più probabile che inviamo. Tutto questo è stato visto in modo tangibile Versione di prova 2.22.10.9 Android per WhatsApp.

Anche questo significa che il lavoro è molto vicino a diventare una realtà, ma questo Per ora, è ancora nascosto per tutti gli utentiAnche quelli con la versione di prova. Pertanto, la cosa migliore da fare è attendere alcune settimane affinché almeno gli utenti beta accedano efficacemente a questa funzionalità. Non c’è dubbio che questo feedback diventerà una delle migliori funzioni per rispondere a un messaggio senza perdere molto tempo. Sicuramente molti utenti che ora non rispondono a un messaggio per mancanza di tempo, lo fanno quando esistono tali reazioni perché il processo è davvero facile da implementare.