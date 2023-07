Star Citizen festeggia con un evento ricco di ricompense

L’attesa per Starfield è lunga e molti videogiocatori sono costantemente alla ricerca di modi per soddisfare il bug fino al lancio. Beh, probabilmente abbiamo una soluzione, anche se temporanea… o meglio, c’è. Nube imperialeresponsabile della simulazione spaziale di Star Citizen.

Se non hai mai giocato o vuoi giocare di nuovo a Star Citizen, dovresti sapere che gli amministratori hanno abilitato a Settimana di prova gratuita che è già iniziato. Anche se stiamo vivendo un’esperienza più vicina alla realtà di quanto non sarà campo stellareNon è un brutto modo per passare il tempo.

Il processo è iniziato ieri, 6 giugno, e Durerà fino al 17 giugno.. Questa prova gratuita viene eseguita a causa della celebrazione di Festa della Fondazione O, in modo meno elegante, open day. Se decidi di accedere al test, devi scaricarlo da un file Sito ufficiale Dopo esserti registrato (ricorda di trovare un amico per utilizzare il suo codice di riferimento), avrai accesso a un totale 12 diverse navi.

Sebbene l’esperienza sia enorme (e ancora in fase di sviluppo), il Foundation Festival consente a tutti i principianti a sistema di guida o di assistenza, che è un programma all’interno del gioco stesso che accompagna ogni giocatore dal momento della sua apparizione fino alle prime missioni spaziali, che includono estrazione mineraria, commercio e combattimento. I veterani avranno accesso a questo sistema di aiuto come mentori per ricevere ricompense. Star Citizen è disponibile solo su PC.

