Fuoco libero | I simboli di oggi 7 luglio 2023

Questo 6 luglio fuoco libero Emetti codici bonus pertinenti a tutti gli utenti per trarne vantaggio; Questi contengono alcuni premi speciali. Queste chiavi digitali possono darti un gran numero di oggetti utili per far salire di livello il tuo account, come diamanti, monete e un singolo componente aggiuntivo.

Se non vuoi perdere nessun codice, ti invitiamo ad essere informato durante l’intervallopoiché ogni giorno forniremo queste chiavi gratuite in modo che tu possa continuare a crescere più velocemente in Free Fire.

​ Come riscattare i codici antincendio gratuiti?

Riscattare i codici gratuiti in Free Fire è molto semplice, basta seguire questi passaggi passo dopo passo:

In primo luogo, Clicca su questo collegamento Per visitare il portale ufficiale dei premi, e da lì i codici vengono riscattati.

Successivamente, accedi con il tuo account Free Fire dalla piattaforma di tua scelta: Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter. Inserisci il codice a 12 cifre nell'apposito spazio.

Cerca di non confondere determinati numeri, lettere e accenti. Dopo aver confermato i codici selezionati, attendi qualche secondo affinché appaiano nel tuo account.

Va notato che questi codici possono o meno essere validi, a seconda della data in cui sono stati inseriti.

Alcuni rimangono validi il giorno dopo l’invio, mentre altri scadono dopo un’ora o due.

Quali premi posso riscattare gratuitamente?

più di Codici antincendio gratuiti Porta a ricompense casuali, con pezzi luccicanti come diamanti, monete d’oro, gettoni e nuove skin. Fai attenzione, ogni codice può essere riscattato solo una volta per account.

Questa è la lista completa di tutte le icone Garena Fuoco Libero Maxdisponibile per il recupero il 6 luglio 2023.

FFCMCPSJ99S3

XZJZE25WEFJJ

V427K98RUCHZ

MCPW2D1U3XA3

FFAC2YXE6RF2

FAGTFQRDE1XCF

FFCMCPSBN9CU

BR43FMAPYEZZ

NPYFATT3HGSQ

FFCMCPSGC9XZ

MCPW2D2WKWF2

ZZZ76NT3PDSH

FFCMCPSEN5MX

HNC95435FAGJ

6KWMFJVMQQYG

FFCMCPSUYUY7E

MCPW3D28VZD6

EYH2W3XK8UPG

