Sappiamo già quando arriverà il prossimo spettacolo di Star Wars

Quest’anno è grande per me Guerre stellari Sul piccolo schermo. Lo avevamo già Avventure di un giovane JediE Molto male, E Racconti dell’Impero E l’assistente Arriveranno molto presto. Ora abbiamo una finestra di lancio per Disney+ L’equipaggio della navein arrivo sullo streamer quest’inverno.

Durante un’intervista con CollisoreAl CCXP (Comic Con Experience Brazil), il regista Jon Watts (Spider-Man: Ritorno a casa)Lo spettacolo “sarà lanciato su Disney+ intorno a Natale”, ha detto. Questo è il primo aggiornamento che riceviamo sulla serie Watts da quando è stata presentata per la prima volta nel 2022, inclusi i filmati visti nell’ultimo anno. Guerre stellari celebrare,

Recentemente, l’attrice Kerry Condon, che ha recitato insieme a Jude Law, Ha elogiato i registi che hanno lavorato con loro. L’attrice ha detto diversificato Il tempo trascorso sul set è stato “assolutamente fantastico… l’ho adorato e ho adorato esserci” e aveva qualcosa da dire al riguardo [el programa] Era così innocente, divertente e affascinante. È davvero un’avventura e hanno avuto dei grandi registi per ogni episodio: i Daniels [Todo en donde todo a la vez]Bryce Dallas Howard [El mandaloriano]Lee Isaac Chung [Minari]David Lurie [El Caballero Verde]”.

Inoltre, ha incoraggiato i bambini che conducono il programma: “La gente dice che non si lavora con bambini o animali, ma io non ne so nulla”. Egli ha detto. “Quando i bambini sono bravi attori, sono fuori dal mondo, quindi vedere alcune scene per bambini, è stato fantastico. ‘Non ho nemmeno figli, ma pagherei per vedere questo.'” Kirianna Krater, Robert Timothy Smith, Ravi Cabot Conyers e Ryan Keira Armston interpretano gli eroi dello show che stanno cercando un modo per tornare sul loro pianeta natale.

L’equipaggio della nave Sarà presentato in anteprima su Disney+ durante le festività natalizie.

