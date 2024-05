Una strana creatura volante appare in Minecraft

Minecraft contiene tutti i tipi di creature

Angry Birds è stato uno dei contenuti scaricabili di Minecraft

Minecraft è un videogioco che esiste da tutti questi anni Nuovi contenuti aggiunti Per i suoi giocatori, ciò li motiva a trovare incentivi per continuare a godersi il titolo di Mojang Star, soprattutto perché è a livello di gioco, Sembra che l'unico limite di Minecraft sia l'immaginazione dei suoi utentiche è stata coinvolta in tutti i tipi di strutture e costruzioni.

Questo perché faceva parte del fenomeno Minecraft in cui ho finito per trasformarmi Il videogioco più venduto della storia Ciò è in gran parte dovuto al passaparola e al modo in cui gli utenti condividono ogni tipo di esperienza e aneddoto, come il caso di un giocatore che ha impiegato tre anni per ottenere un'armatura rara, ottenendo così Altri sono incoraggiati a giocare. Tra questi racconti, ora abbiamo un racconto Strano uccello che è apparso nel gioco del giocatore.

L'identità di questa creatura ha suscitato polemiche sui forum di Minecraft

In questo senso, vale la pena notare Minecraft è pieno di segretispingendo i giocatori a condividere tutti i tipi di enigmi come nel caso del gadget segreto della bolla, ma in questo caso un utente Reddit noto come AnxiousShinobi si è preso la briga di mostrare come farlo nel suo gioco. È apparso uno strano uccelloche è mostrato nella clip che potete guardare qui sotto:

Va notato che non si sa esattamente cosa sia questa creatura, poiché è apparsa molto rapidamente, ma ciò ha scatenato una grande controversia sui forum Reddit, con commenti di ogni genere al riguardo. L'identità di questa misteriosa creatura.

Per il resto non resta che dirlo Minecraft ha ancora molti contenuti I suoi giocatori gli dedicano anche migliaia di ore, quindi se vuoi unirti a questa comunità, tienilo a mente Minecraft è disponibile su PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series, iOS e Android Tra le altre vecchie piattaforme.