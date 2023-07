OpenKylin, il sistema operativo cinese per competere con Windows e MacOS

La Cina ha svelato il suo primo sistema operativo open source per computer sviluppato internamente, secondo quanto riferito dai media statali giovedì. L’iniziativa arriva in un momento in cui Pechino sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia straniera in mezzo alla crescente concorrenza con gli Stati Uniti.

OpenKylin in Cina

Concorrente per Windows e MacOS

Il nuovo sistema, chiamato OpenKylin, è progettato come concorrente degli onnipresenti Windows e MacOS. Secondo i media statali, le versioni precedenti del software sono già state implementate in alcuni dipartimenti governativi.

A differenza di Microsoft e Apple, che mantengono segreto il funzionamento interno di Windows e MacOS, gli utenti di OpenKylin hanno accesso alle righe di codice del programma e possono modificarle in base alle proprie esigenze.

La trasparenza come priorità

La Cina ha visto a lungo questa mancanza di trasparenza come una debolezza, esacerbata negli ultimi anni dalle tensioni geopolitiche con gli Stati Uniti. OpenKylin, il cui nome fa riferimento a una leggenda della mitologia cinese, si basa sul popolare sistema operativo open source Linux.

Un tentativo di ridurre la dipendenza

Nonostante il desiderio dichiarato da Pechino di creare il proprio sistema operativo negli ultimi decenni, Windows è ancora ampiamente utilizzato sulla maggior parte dei computer in Cina. Tuttavia, le autorità stavano cercando alternative da utilizzare nei computer ad alta sicurezza, come quelli usati dai militari.

Secondo l’emittente statale CGTN, versioni precedenti di OpenKylin sono già state utilizzate nei programmi spaziali cinesi, comprese le missioni lunari Chang’e e Tianwen su Marte.

OpenKylin è facile da usare

Sistema operativo Kylin Si tratta di una distribuzione GNU/Linux cinese che è stata rilasciata in versione stabile per un bel po’ di tempo. Questa distribuzione ha subito diverse trasformazioni sin dal suo inizio, inclusa la transizione da basata su FreeBSD a Linux e l’evoluzione da un progetto governativo a uno che coinvolge parti private.

Mentre la Cina si sforza di raggiungere l’indipendenza tecnologica, vediamo che il paese sta scommettendo sulle proprie soluzioni piuttosto che fare affidamento sulle tecnologie di altri paesi. Questo è il caso Sistema operativo Deepinun’altra distribuzione Linux cinese che è passata dalla base Ubuntu a Debian, e potrebbe eventualmente adottare una base più indipendente.

Ed è così che ci siamo arrivati OpenKylin 1.0.0 Aggiornamento, la versione comunitaria di Kylin OS. Questa distribuzione è stata creata con l’idea di fornire un sistema operativo desktop versatile e adattabile per una vasta gamma di dispositivi, dai desktop e laptop ai tablet.

Supporta molte architetture hardware, incl X86, ARM e RISC-Vquindi può funzionare su diversi tipi di dispositivi, indipendentemente dalla loro architettura hardware.

L’ambiente desktop virtuale OpenKylin 1.0 è un UKUI 4.0.0, che fornisce agli utenti un’esperienza familiare e amichevole, simile a quella che ci si potrebbe aspettare da Windows. L’idea è di rendere il sistema operativo il più accessibile e facile da usare possibile, anche per chi non ha familiarità con Linux.

Con un ecosistema di applicazioni auto-sviluppate, principalmente in ambito multimediale e per ufficio, OpenKylin 1.0 include anche un negozio di software che fornisce migliaia di applicazioni da varie fonti per soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.

L’ultima versione 1.0 di OpenKylin, rilasciata il 5 giugno 2023, offre una serie di nuove funzionalità. Il programma di installazione, ad esempio, è disponibile solo in cinese e inglese e il sistema operativo utilizza il kernel Linux 6.1 per impostazione predefinita. Il processo di installazione è semplice e facile da seguire, con passaggi per impostare la lingua, il fuso orario e l’account utente.

È importante sottolineare come OpenKylin sia stato creato in un momento di tensioni commerciali e tecnologiche tra Cina e Stati Uniti. Entrambi i paesi cercano di proteggere i propri interessi e ridurre la loro interdipendenza in vari settori, inclusa la tecnologia.

Maggiori informazioni su openkylin.top