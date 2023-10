Nell’ambito della sua missione volta a fornire un’alternativa alla Stazione Spaziale Internazionale, la Cina si sta preparando a raddoppiare le dimensioni della sua stazione spaziale

Si prevede che la Stazione Spaziale Internazionale rimarrà in orbita fino al 2031

È possibile che la stazione cinese Tiangong rimanga operativa almeno fino al 2037

9 ottobre 2023, 23:35 – Aggiornato 9 ottobre 2023, 23:44

La Cina vuole diventare una superpotenza spaziale in grado di competere testa a testa con gli Stati Uniti. Nei piani del gigante asiatico c’è anche l’invio di astronauti sulla Luna Negli anni ’30 E portano anche campioni dalla superficie di Marte. Si tratta di obiettivi molto ambiziosi e, se raggiunti, richiederanno un’enorme quantità di budget e sforzi.

Ma il Paese guidato da Xi Jinping punta anche a offrire un’alternativa alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Siamo di fronte a un obiettivo a medio termine con molte possibilità di diventare realtà per due motivi: la Cina ha attualmente le “fondamenta” di questo progetto, la sua stazione spaziale Tiangong, e la Stazione Spaziale Internazionale ha una data di pensionamento stimata.

La Cina aggiungerà tre nuovi moduli alla sua stazione spaziale

Secondo ReutersLa Cina intende raddoppiare le dimensioni della sua stazione spaziale con il chiaro obiettivo di consentire agli astronauti di altri paesi di visitare il suo laboratorio orbitale, come alternativa alla Stazione Spaziale Internazionale nel viaggio verso lo spazio. Terminerà le sue operazioni scientifiche nel 2031. Come riusciranno a raggiungere questo obiettivo? Lo ha annunciato anche l’Accademia cinese di tecnologia spaziale, portando a sei il numero totale di unità della stazione.

Dalla fine del 2022, Tiangong opera in condizioni pienamente operative con tre unità. Tuttavia, la stazione spaziale è progettata in modo da poter essere ampliata nel tempo. Sulla base di questa caratteristica, la Cina prevede di lanciare un modulo di espansione multifunzionale. Si collegherà alla porta anteriore della console centrale e avrà diverse porte di aggancio. Una volta completato il progetto, Tiangong avrà una massa pari al 40% della ISS e potrà ospitare più astronauti (il massimo ora è tre).

Tuttavia non è stata annunciata una tabella di marcia A SpaceNews apprezzano Le nuove unità saranno lanciate entro quattro anni da oggi. Se ciò si svilupperà positivamente, non c’è dubbio che sarà un passo molto importante per le ambizioni spaziali del gigante asiatico che, ricordiamolo, ha dichiarato pubblicamente di voler diventare una “superpotenza spaziale”.

Il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale è stato lanciato nel 1998, quindi l’iconico laboratorio orbitante si appresta a festeggiare 25 anni in orbita. La verità è che la Cina non ha mai fatto parte di questo progetto internazionale. In effetti, il Congresso degli Stati Uniti Con la legge n. 112-10 del 2011 Che vietava qualsiasi cooperazione tra la NASA e le agenzie spaziali cinesi senza previa autorizzazione esplicita.

Tutto sembra indicare che per quanto riguarda i laboratori orbitali le forze seguiranno percorsi separati. Mentre la stazione Tiangong ampliata potrebbe rimanere in orbita almeno fino al 2037, ricevendo astronauti da altri paesi, gli Stati Uniti e i loro partner internazionali pianificano di completare la ISS nel 2031, anche se sperano di avere diverse stazioni private in orbita per allora.

Foto: CNSA | una pentola

A Chataka: La NASA ha già campioni di Bennu tra le mani. Il loro obiettivo: scoprire se la vita proviene dallo spazio