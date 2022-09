NVIDIA regala Spider-Man rimasterizzato con RTX 3080 e RTX 3090

Con pochissimo tempo rimasto per l’arrivo della nuova RTX 40, NVIDIA continua a lanciare promozioni per vendere l’attuale generazione. Dopo un notevole taglio di prezzo in alcuni paesi, la società ha ora annunciato un nuovo pacchetto a cui rinuncia Marvel Spider-Man rimasterizzato Acquista le schede grafiche della gamma GeForce RTX 3080 e RTX 3090, inclusi i modelli Ti di fascia alta.

Questa promozione inizia oggi e sarà disponibile fino al 12 ottobre, tra poco più di un mese.

La campagna si chiama “Be Bigger”. (in Spagna: “Sii il migliore”) È disponibile per tutte le grafiche di questi due domini acquistati nei negozi associati alla promozione. La grafica inclusa nel gioco sarà la RTX 3080, RTX 3080 Ti, RTX 3090 e RTX 3090 Ti e includerà sia la grafica sciolta, sia PC e laptop preconfezionati con alcune di queste grafiche (nel caso di laptop ) solo quelli che prendono l’RTX 3080 e l’RTX 3080 Ti, perché il 3090 non è mai apparso come variante per laptop.

Il codice da ottenere può essere riscattato direttamente tramite GeForce Experience.

