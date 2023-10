Quali sono i cerotti antistress di Meghan Markle? Vantaggi ed efficacia

Lo scorso agosto, Meghan Markle, duchessa del Sussex, è stata sorpresa a indossare un cerotto antistress in pubblico. Ma come funzionano questi cerotti e perché possono essere uno strumento utile per affrontare lo stress?

Secondo le informazioni disponibili sul sito web del prodotto, “Attiva il sistema nervoso parasimpatico”, consentendo all’utente di tornare rapidamente a uno stato funzionale senza effetti persistenti o letargia mentale. Il sistema nervoso parasimpatico è responsabile della risposta del corpo al “riposo e digestione” e al contrasto della risposta “lotta o fuga” associata allo stress.

Stimolando questo sistema, il cerotto riduce i livelli di ansia e favorisce una sensazione di rilassamento. Sebbene la sua efficacia possa variare da persona a persona, molti utilizzatori hanno segnalato benefici in termini di rilassamento e gestione dello stress.

Vantaggi delle macchie:

Secondo il suo sito web, i suoi vantaggi includono:

Ridurre lo stress

Migliora il sonno

Aumenta la concentrazione

Migliora le prestazioni atletiche

Migliora la creatività e la capacità di problem solving

Come funziona la correzione dello stress?

Il cerotto antistress può essere utilizzato ovunque e in qualsiasi momento e, per ottenere risultati migliori, può essere abbinato a musica rilassante Durante l’applicazione del dispositivo, la persona si sdraia sul pavimento, posiziona il cerotto nel punto desiderato e chiude gli occhi al suono della musica con cui può iniziare a rilassarsi.

Il cerotto elabora i segni vitali e invia segnali tra il cervello e il cuore. Per attivare il sistema nervoso e stimolare il riposo e la risposta digestiva, riducendo così lo stress e l’ansia.

La patch deve essere inserita 3 dita dal bordo del polso sinistro Può essere utilizzato per 24 ore, trascorso questo periodo perde la sua funzione.

Rete, pacchetto 20 cerotti costano $80.