La migliore batteria MagSafe per iPhone ha un prezzo incredibile al Prime Deal Party di Amazon

L’evento tanto atteso dagli abbonati Amazon Prime è arrivato: Festa delle offerte per la casa. Due giorni di offerte in cui gli utenti paganti della piattaforma potranno usufruire di sconti esclusivi su tutti i tipi di prodotti. Prodotti come una delle migliori batterie MagSafe per iPhone: Batteria Anker Mago 621.

Utilizzo questa batteria da 2 anni e funziona ancora come il primo giorno, quindi è di ottima qualità. Come ho detto grazie a Festa dell’affare Amazon Prime, ha un forte sconto che lo avvicina al minimo. Posso essere solo tuo, 36,99 euroSconto del 26%.

Batteria magnetica Anker Mago 621 Vedi su Amazon.es: Batteria magnetica Anker Mago 621

Perché consiglio di acquistare la batteria per iPhone Anker MagGo 621?

Qualunque sia il tuo smartphone, in questo caso iPhone, è sempre una buona idea avere una batteria esterna con cui poterlo caricare durante i viaggi o le uscite dell’intera giornata. grazie per Tecnologia MagSafe Da Apple, utilizzare questa batteria non potrebbe essere più conveniente. Caricherà il tuo iPhone semplicemente collegandolo al retro del dispositivo. progetto Mago negò 621gli permetterà di essere molto facile da spostare e molto comodo da usare.

Oltre al suo buon design, la batteria magnetica Anker contiene Ottime specifiche Come il seguente:

Buone dimensioni 10,49 x 6,65 x 1,14 centimetri che lo rendono compatto e molto comodo da usare. Abilità molto buona 5000mAh Ciò fornirà fino a 17 ore aggiuntive di durata della batteria per il tuo iPhone a seconda del modello che possiedi. Possibilità di caricare altri dispositivi Come AirPods, Apple Watch o iPhone grazie alla porta USB-C. Sicurezza durante l’uso Grazie al suo buon fissaggio, eviterà che cada durante l’utilizzo. Inoltre, all’interno della custodia della batteria Anker MagGo 621, un cavo da USB-C a USB-C, una guida di benvenuto e di istruzioni, oltre a… Garanzia 24 mesi.

Come ti ho detto, è la batteria esterna compatibile MagSafe che utilizzo da un paio d’anni. L’ho usato con iPhone 13 Pro Max e iPhone 14 Pro Max e ha sempre funzionato bene quando ne avevo bisogno. grazie per Festa dell’affare Amazon Primepuò essere tuo, per molto meno, semplicemente 36,99 euro. Se vuoi vedere più offerte, puoi seguire in diretta le migliori offerte di oggi.

