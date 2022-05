Un fan immagina come potrebbe essere Starfield con Unreal Engine 5: il risultato è sorprendente

Starfield è il primo nuovo mondo in 25 anni creato da Bethesda Game Studios, i pluripremiati creatori di The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. In questa nuova generazione di giochi di ruolo interstellari, sarai in grado di creare qualsiasi personaggio desideri ed esplorare con una libertà senza precedenti mentre ti imbarchi in un viaggio epico per svelare il più grande mistero dell’umanità. Sei pronto per goderti questa incredibile avventura spaziale mai vista prima all’inizio del 2023 su Xbox Series X | S, PC e Xbox Game Pass?