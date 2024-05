Velez ed Estudiantes si affronteranno la prima finale: come si sono comportati i giocatori scesi in campo?

Vélez Sarsfield E Gli studenti di La Plata si scontreranno questa domenica dalle 15:30. In finale Coppa di Lega 2024in una partita Che presenterà la trasmissione ESPN Premium Questo segnerà una pietra miliare rappresentando la prima partita decisiva del torneo che entrambi giocheranno l'uno contro l'altro. Ma come si sono comportati in tutte le finali giocate?

Velez e Estudiantes durante il loro incontro nella Coppa di Lega 2022. GT

Pincha ha giocato più del doppio delle finali di Fortin: 22 a 10. Ha un record leggermente positivo, vincendo 12 partite. Efficacia 54,54%.

Al contrario, Velez è più efficace in queste partite. È stato campione sette volte su 11 possibili. Efficienza del 70%. Ciò che entusiasma i fan di Liniers.

Background degli studenti alle finali

Dalla parte degli studenti, Le sue finali principali furono ai Campionati Continentali. È stato tre volte campione della CONMEBOL Libertadores, vincendola nel 1968 (contro il Palmeiras), 1969 (contro il Nacional) e 1970 (contro il Peñarol), e anche campione nel 2011 (contro il Cruzeiro), anche se ha perso in finale. Con il Nacional nel 1971. Ha vinto il suo primo titolo intercontinentale contro il Manchester United nel 1968 e ha perso contro il Milan nel 1969, con il Feyenoord nel 1970 e con il Barcellona nel 2009.

Ha vinto anche l'Interamericana del '69 contro il messicano Toluca, ma non è riuscito a vincere la CONMEBOL Sudamericana del 2008 contro l'Inter de Porto Alegre.

L’equazione cambia quando si parla di calcio locale, Pincha ha giocato 9 partite decisive, vincendone sei e perdendone tre. Efficacia 66,66%. Hanno battuto il San Lorenzo nella Coppa Escobar nel 1944, il Boca nella Coppa della Repubblica nel 1945, il Racing nel Campionato Metropolitano nel 1967, l'Independiente nel Nacional del 1983, il Boca nel torneo inaugurale nel 2006 e la Defensa y Justicia nella Coppa d'Argentina del 2023. È stato battuto da Independiente e River (nella Coppa del 1917 e 1932), dal San Lorenzo (Metropolitano del 1968) e l'ultimo precedente contro il River, nella Supercoppa argentina del 2024.

Il background dei Phillies in finale

El Fortín ha la particolarità di aver giocato solo poche finali a livello locale. Più precisamente, quattro dei 10 in cui ha giocato Ne ha vinte due e ne ha perse due. Le vittorie recenti – una statistica che dà speranza – sono state contro l'Arsenal nella Supercoppa del 2014 e contro il Newell's nella finale della Supercoppa del 2013, perdendo contro il River al Metropolitano nel 1979 e contro l'Argentinos al Nacional nel 1985. Questa sarà la sua quinta partita decisiva nel calcio argentino.

A livello internazionale, il record è ampiamente a favore del Velez, che ha giocato sei finali e ne ha vinte cinque. L'unica sconfitta fu contro l'Independiente nella Recopa Sudamericana del 1995, poi batté il San Pablo nella finale di Copa Libertadores del 1994, e contro il Milan nell'Intercontinental quell'anno, e contro Cartagena (InterAmericana 1996), Cruzeiro (Supercoppa 1996) e River ( Coppa delle Coppe in America del Sud).