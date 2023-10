Samsung Latin America festeggia un anno di attività nel mondo dei giochi, ottenendo più di un milione di visite – Samsung Egypt Newsroom

Samsung Latin America celebra il primo anniversario della prima isola Smart City di Fortnite; Da allora sono stati sviluppati altri due ambienti digitali: House of SAM in Decentraland; E la Gaming House, all’interno dell’isola di Surprise City, sempre in Fortnite. Insieme, tutte le iniziative di gioco di Samsung hanno raccolto più di un milione di visite e interazioni da parte del pubblico giovane latinoamericano, in particolare quelli nati dopo il 1990 (Generazione Z).

Tutte queste azioni mirano a interagire con i giovani consumatori Samsung. “Abbiamo molto da festeggiare! Abbiamo esplorato una nuova area non solo per noi e abbiamo ottenuto un risultato positivo un anno dopo la prima procedura. Il successo in termini di numero di risultati è un segno che stiamo andando avanti in il dialogo con la Generazione Z,” ha commentato Arthur Wong, Direttore Marketing Il primo per Samsung in America Latina.

Samsung, segnando il suo ingresso nel mondo dei giochi, ha sviluppato la Smart City nel gioco Fortnite nell’agosto 2022. Lo spazio è composto da elementi che fanno riferimento ai prodotti Samsung: come edifici a forma di Galaxy Z Fold5, ponti ispirati al Galaxy Z Flip5, torri identificate come orologi intelligenti della linea Galaxy Watch6. Lì, la S Pen è rappresentata come un grande obelisco e il proiettore portatile Freestyle funge da gigantesco riflettore.

Anche in Fortnite, a Surprise City, isola famosa per lo stile RP (gioco di ruolo) che ricrea una simulazione di vita in una mappa aperta con diverse possibilità, Samsung Gaming House ha realizzato, come minigiochi e interazione tra i visitatori.

In Decentraland, il marchio ha sviluppato House of SAM, un luogo che consente agli utenti di sperimentare la vera connessione del marchio Samsung. La casa connessa avviene attraverso SmartThings, la piattaforma che controlla l’elettronica intelligente e altri dispositivi, creando routine automatizzate che semplificano la vita dell’utente. Inoltre, SAM House ha intrattenuto i visitatori con eventi: c’erano 65 diverse attrazioni, tra spettacoli, trasmissioni di tornei, feste con famosi DJ, talk show con celebrità e altro.

In quel primo anno, Samsung pubblicò cinque minigiochi, il più notevole dei quali fu ECO Run S23. Il gioco affronta la sostenibilità dello smartphone Galaxy S23. In un formato di caccia al tesoro, i partecipanti cercano materiali riciclabili e li assegnano adeguatamente per il riciclaggio.

Samsung ha anche creato otto modelli NFT: Team Galaxy Jacket, Awesome Jacket, SAM Galaxy Design, Freestyle Flip Wings Cap, S-pen Light Saber, S23 Sneaker e Galaxy A Battery Backpack. In totale sono stati distribuiti quattromila NFT.

Visto il successo di appena un anno di attività incentrate sui gamer, Samsung vuole essere sempre più presente in questo mondo, garantendo maggiore interattività e azione senza precedenti per i prossimi anni. Continua a seguire le notizie qui su Sala stampa Samsung Perù.