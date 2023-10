Beta aperta di Modern Warfare III

Preparati per le nuove uscite, Nvidia È stato aggiornato I tuoi autisti a Versione 537.58 WHQL. Con questa nuova versione è stata aggiunta Supporto per nuovi titoli Così potrai goderti tutti i vantaggi dal giorno del lancio. Nuovi giochi aggiunti sono Forza Motorsport, Lord of the Fallen e il tanto atteso Call of Duty: Modern Warfare III È nella sua versione open beta, che arriverà prima della data di lancio in modo da poterlo testare.

Oltre a questi nuovi titoli, con questi nuovi Gioco di guida pronto Aggiunto Profilo Xbox Game Pass/Microsoft Store per Lies of P. Anche NVIDIA ha colto l’occasione Risolvi alcuni problemi noti Dalle versioni precedenti, tra queste troviamo:

Il monitor GPU ha mostrato un consumo energetico errato con NVIDIA RTX 4060.

Maggiore latenza DCP quando una scheda grafica NVIDIA è collegata a un connettore HDMI 2.1 FRL da 10 o 12 bpc.

Ma ce n’è ancora qualcuno Risolvi altri problemi notiche verrà lasciato per le versioni future di questi driver, alcuni dei quali sono:

Calo delle prestazioni in Halo Infinity quando si gioca con carte basate su Maxwell.

Alcuni monitor potrebbero visualizzare una schermata nera lampeggiante in modo casuale in modalità DSC utilizzando i driver 530.

Aggiorna subito i driver direttamente dall’app Esperienza Nvidia GeForce O puoi Scaricalo Dal tuo sito web.

