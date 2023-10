Google Meet avvia videochiamate di gruppo di qualità superiore, quindi puoi attivarle

Le videochiamate sono ormai all’ordine del giorno sui nostri dispositivi mobili e ciò che anni fa sembrava un’utopia ora è completamente superato. Un’altra cosa è che queste chiamate possono essere logicamente migliorate. Per questo motivo c’è sempre un margine entro il quale possiamo goderne con una risoluzione migliore e, quindi, con una qualità maggiore. Questo dipende da tante cose, non solo dalla nostra connessione attiva, ma anche dai formati video utilizzati dagli sviluppatori, che devono essere più efficienti per non saturare le reti di dati. Questo è ciò che Google sta facendo ora attraverso la nuova funzione Meet, che trasporta Risoluzione FullHD E anche per le chiamate di gruppo.

Migliori teleconferenze

È stata la stessa Google ad annunciare l’aggiornamento delle riunioni di gruppo tramite Meet e la sua qualità video. Nello specifico, ha annunciato che ora funzioneranno le chiamate di gruppo Risoluzione 1080po, che è lo stesso, risoluzione Full HD. Si tratta di un enorme salto di qualità che verrà notato soprattutto da chi dispone di una buona connessione Internet.

Logicamente, affinché questo cambiamento abbia effetto, dobbiamo garantirlo La nostra webcam ha questa risoluzioneDato che la stragrande maggioranza di essi di solito non supera i 720p, parliamo di quasi il doppio della qualità. Una volta verificato che sia così, la funzione dovrebbe essere attivata nella chiamata.

Quanto attivo?

Beh, è ​​piuttosto semplice, come mostra Google nella gif allegata. In sostanza durante la chiamata dobbiamo cliccare sul pulsante che adesso compare in alto a destra che può essere Riconoscimento del testo 1080p Ciò attiva automaticamente la qualità video mentre la videochiamata è in corso. Se te lo stai chiedendo, questa risoluzione è naturalmente disabilitata per impostazione predefinita in Google Meet.

Dovrai quindi fare quello che ti abbiamo spiegato affinché la chiamata si sviluppi in questo modo. Bisogna inoltre tenere conto che, Se uno degli intervistatori non dispone di una fotocamera 1080pNon è possibile guardare la videochiamata in questa qualità. Dai, se hai una macchina fotografica così buona, ma il resto dei partecipanti alla riunione no, ovviamente ti vedranno così bene, ma tu non vedrai loro.

Ma è senza dubbio a Una funzione che molti utenti possono utilizzare purché dispongano di una connessione di rete di alta qualità, Perché questa risoluzione consumerà praticamente il doppio dei dati rispetto a quelli con altre risoluzioni inferiori. Google avverte però che la qualità della riproduzione sarà sempre limitata in base alla capacità di connessione attiva in quel momento.

Naturalmente, in questo momento è il suo compito Non disponibile per gli utenti di app personaliPer chi utilizza Google Workspace, invece, le edizioni business. Ci auguriamo che raggiunga tutti gli utenti nei prossimi mesi.