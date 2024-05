È così che il pianeta Venere è passato da un mondo pieno d’acqua a un mondo arido e inabitabile

Le simulazioni al computer forniscono una nuova potente soluzione al mistero di come Venere abbia perso la maggior parte della sua acqua.

Ad oggi Acqua su Venere Le mancava un pezzo fondamentale: un pezzo In che modo questo pianeta ha perso enormi quantità di elemento?, cambiando per sempre la sua forma astrale. Ma sembra che abbiamo già un’ipotesi più solida per risolvere il puzzle.

Questo grazie a uno studio basato su simulazioni al computer e pubblicato sulla rivista naturaun team di ricercatori di Università del Colorado (Stati Uniti) lo hanno scoperto Gli atomi di idrogeno vengono rilasciati dall’atmosfera del pianeta nello spazio attraverso un processo noto come “ricombinazione dissociativa”.Il rapporto afferma che Venere perde quasi il doppio della quantità di acqua al giorno rispetto alle stime precedenti. lancio Funzionario dell’istituzione.

I mondi cambiano

Questo lavoro è di grande valore per la conoscenza Come potrebbero gli altri pianeti dell’universo perdere acqua?. Tuttavia, la condizione di Venere ha una grande influenza, perché, come mostra il testo sopra citato, è quel mondo Parzialmente asciutto.

È interessante vedere che gli scienziati scommettono che, a un certo punto, Venere ha ricevuto tanta acqua quanto la Terra. In un certo senso, quindi, il tempo potrà darci l’ultima parola su questo argomento Un altro pianeta ripete le circostanze che hanno portato alla perdita dall’acqua.

“Noi Cercando di capire i piccoli cambiamenti avvenuti su ogni pianeta “Per portarli in questi paesi molto diversi.” Eren Kanjiricercatore presso il Laboratorio di Fisica dell’Atmosfera e dello Spazio (LASP) e coautore del nuovo articolo.

