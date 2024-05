Samsung Electronics nominata marca numero 1 nel mercato globale dei display OLED – Samsung Newsroom Mexico

L’azienda raggiunge il 34,7% della quota di mercato globale dei display OLED appena un anno dopo il lancio del suo primo schermo OLED.

L’azienda mantiene la propria leadership nel mercato globale dei monitor per videogiochi per il quinto anno consecutivo, in base ai suoi ricavi totali

Samsung Electronics, il principale produttore mondiale di display, ha raggiunto il primo posto nelle vendite globali A Display OLED, appena un anno dopo il lancio del suo primo modello OLED: il monitor da gioco Odyssey OLED G8 da 34 pollici (modello G85SB).

Secondo l’International Data Corporation (IDC), Samsung Electronics detiene la posizione numero uno nel mercato globale dei display OLED con una quota di mercato del 34,7% in base alle sue entrate totali. Detiene anche il primo posto in termini di quota di mercato in termini di volume di vendite, con il 28,3% di display OLED venduti nel 2023.[1]

“Il mercato dei display OLED è altamente competitivo, quindi raggiungere la posizione numero uno richiede innovazione e qualità del prodotto senza rivali.ha affermato Hoon Chung, vicepresidente esecutivo di Visual Display Business presso Samsung Electronics. “Questo risultato dimostra come siamo motivati ​​dall’eccellenza e dalla comprensione delle esigenze dei consumatori, poiché questi fattori sono fondamentali nella produzione di display OLED eccezionali per i giocatori che richiedono prestazioni ottimali in tutto il mondo.“.

Samsung ha inoltre mantenuto per il quinto anno consecutivo la propria leadership nel mercato globale dei monitor da gaming, registrando una quota di mercato del 20,8% in termini di ricavi totali.[2]

Da quando è entrata nel mercato OLED, Samsung ha continuato a innovare e ricevere elogi per i suoi nuovi display, tra cui… Odissea OLED G9 (Modello G95SC), che ha ricevuto numerosi elogi da esperti e critici di tutto il mondo.

Al CES 2024, Samsung ha annunciato l’espansione della sua linea di display OLEDHa introdotto tre nuovi prodotti:

Odyssey OLED G8 (modello G80SD), 32″ 4K UHD, 16:9, 240 Hz, 0,03 ms (GtG)[3])

Odyssey OLED G6 (modello G60SD), 27″ QHD, 16:9, 360 Hz, 0,03 ms (GtG)

Odyssey OLED G9 aggiornato (modello G95SD), con doppia risoluzione QHD 32:9 da 49 pollici, frequenza di aggiornamento di 240 Hz e tempo di risposta di 0,03 ms (GtG) oltre a nuove funzionalità

Le nuove proposte OLED hanno impressionato la critica e hanno già vinto premi. Al CES, l’evento tecnologico più potente al mondo, l’Odyssey OLED G9 ha ricevuto il premio Best of the Year Premi per l’innovazione CES® 2024.[4]

Samsung continuerà a diversificare la propria linea di monitor da gioco con l’introduzione di nuovi modelli Odyssey OLED, ognuno dei quali sfrutta la tecnologia OLED proprietaria di Samsung. Questa innovazione segue il successo della serie Odyssey Neo dotata di tecnologia Quantum Mini LED, mentre Odyssey Ark ha introdotto un’interfaccia e un fattore di forma innovativi.

Per saperne di più sulla gamma di display Samsung leader del settore, visita www.samsung.com.

[1] Tracker di gaming trimestrale globale del quarto trimestre 2023 di IDC.

[2] Tracker di gioco trimestrale globale IDC del quarto trimestre del 2023 I monitor da gioco si classificano in base ai benchmark IDC (144+Hz dal secondo trimestre del 2023, 100+Hz prima), in base al valore.

[3] Da grigio a grigio, un’unità di misura che indica quanto tempo impiega un pixel per passare da un livello di grigio a quello successivo.