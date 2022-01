iPhone 14 porterà miglioramenti hardware significativi

il iPhone 14 È uno degli smartphone più desiderati, ed è anche al centro di molte indiscrezioni, rapporti e fughe di notizie. Questi rapporti sono di solito Studi condotti da investitori e analisti Per fornire una panoramica del potenziale impatto che la nuova Apple potrebbe avere.

Se ti stai chiedendo perché è così importante, la risposta è semplice, perché lo è anche l’iPhone “Oca gigante della mela che depone le uova d’oro”, dal momento che da essa dipende una parte significativa del reddito della società, nonché una parte significativa della sua unità di business dei servizi.

Se Apple fallisce con iPhone 14, Il tuo reddito sarà seriamente compromessoIl valore delle sue azioni potrebbe subire un vero e proprio terremoto. D’altra parte, se questa stazione avrà successo, accadrà l’esatto contrario e il valore delle sue azioni vedrà un enorme balzo. Sono queste le chiavi che rendono il suddetto smartphone interessante per analisti e investitori.

Tornando all’iPhone 14, nuovo rapporto Condotto da Jeff Bo e Haitong International Securities ci ha permesso di fare luce Possibili specifiche Che questo nuovo smartphone, non solo nella sua versione standard, ma anche nelle altre tre varianti che verranno lanciate sul mercato, si suddividono così: iPhone 14, iPhone 14 maxiPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14: nuovo design, più RAM, 120Hz, più spazio di archiviazione

Queste sono le chiavi più importanti che abbiamo spiegato finora. Secondo il rapporto che abbiamo menzionato, iPhone 14 e iPhone 14 Max avranno 6 GB di RAMIl che significa un aumento della RAM di 2 GB rispetto alla generazione precedente. Al contrario, i modelli Pro e Pro Max avranno ancora 6 GB di RAM, come l’attuale generazione.

Perché Apple mantiene 6 GB nei modelli Pro e Pro Max? Secondo il report, a causa di un problema di visualizzazione, ovvero la mancanza di chip che il settore soffre colpendo vari livelli, DRAM compresa.

Un’altra importante novità in democratizzazione 120 Hz. Nell’attuale generazione, solo iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno un pannello con la frequenza di aggiornamento menzionata, che in teoria non si ripeterà con l’iPhone 14, poiché tutti i modelli e le varianti avranno la suddetta soda rate. È importante che questo non significhi che non ci saranno differenze significative tra gli schermi dei quattro modelli che Apple rilascerà, ma saranno limitate, in linea di principio, alla risoluzione e alle dimensioni del pannello.

Per quanto riguarda l’archiviazione, abbiamo dati che, francamente, non mi tornano. Pu conferma che l’iPhone 14 e la sua versione Max li avranno 64 GB di capacità di archiviazione nella sua versione base e che i modelli Pro e Pro Max passeranno alla versione 256 GB nella versione base. Onestamente, mi sembra una grande differenza, motivo per cui non finisco per dargli molta credibilità. Vedo una configurazione di base più fattibile di 128 GB e 256 GB in quei modelli.

Sebbene nulla di ciò che abbiamo detto abbia una conferma ufficiale, è chiaro che Apple Impegnato a fare un salto importante con iPhone 14, soprattutto dopo quello che ha fatto iPhone 13, uno smartphone del tutto continuo che si è rivelato, fin da subito, come una piccola evoluzione dell’iPhone 12, sia a livello hardware che di design. Sarà presentato a settembre di quest’anno e sarà dotato di un SoC Apple A16, realizzato in un nodo TSMC a 4 nm.

In questo senso, voglio concludere con alcune informazioni importanti che ho visto mentre scrivevo questo articolo, ovvero che Apple ha già finalizzato il design del SoC A16, e sembra che stesse per pagare una notevole quantità di denaro, più di quanto inizialmente previsto per garantire la produzione fino a 150.000 chip presso TSMC. Ciò aumenterà il costo di produzione di iPhone 14E potrebbe finire con il prezzo di vendita del dispositivo, che sarà superiore al prezzo di iPhone 13.

Foto di copertina: Tutto ApplePro EA P.