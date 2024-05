Nuove immagini telescopiche rivelano la spettrale “mano di Dio” della Via Lattea mentre attraversa l’universo

Belen Lioti

(CNN) – Ciò che appare come una mano spettrale che si estende attraverso l’universo verso un’indifesa galassia a spirale, in una nuova immagine del telescopio, è un fenomeno cosmico raramente visto, secondo gli astronomi.

La Dark Energy Camera ha catturato una splendida immagine della Mano di Dio, una palla cometaria a 1.300 anni luce dalla Terra nella costellazione della Puppis. La fotocamera era montata sul telescopio Víctor M. Blanco da 4 metri presso l’Osservatorio interamericano di Cerro Tololo in Cile.

Nuovi dettagli rivelati su una misteriosa regione della Via Lattea chiamata “The Brick”

I globuli della cometa sono un tipo di globuli di Bock o nebulosa oscura. Queste nubi cosmiche isolate sono piene di gas denso e polvere, circondate da materiale caldo ed energetico. I globuli delle comete sono unici perché hanno code estese, come quelle viste nelle comete, ma questa è l’unica cosa comica in loro.

Gli astronomi non sanno ancora come esistano le sferule cometarie in strutture così particolari. Storicamente, anche le nubi deboli sono state difficili da rilevare per gli scienziati.

La nuova immagine della struttura a forma di mano rosso brillante mostra CG 4, uno dei tanti globuli cometari trovati nella Via Lattea. La nube contorta sembra raggiungere una galassia a spirale nota come ESO 257-19 (PGC 21338). Ma la galassia è distante più di 100 milioni di anni luce dalla sfera della cometa.

CG 4 ha una testa principale polverosa, simile a una mano, larga circa 1,5 anni luce e una lunga coda che si estende per 8 anni luce. Un anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno, ovvero 9,46 trilioni di chilometri (5,88 trilioni di miglia).

Una straordinaria scoperta celeste

Gli astronomi scoprirono per la prima volta le sferule cometarie per caso nel 1976 mentre guardavano le immagini scattate dal telescopio britannico Schmidt in Australia. Questi fenomeni cosmici sono difficili da rilevare perché sono incredibilmente deboli e le code dei globuli sono spesso nascoste alla vista dalla polvere di stelle.

Il telescopio Webb cattura un’immagine precedentemente sconosciuta del cuore della Via Lattea

Ma la camera dell’energia oscura contiene un filtro speciale in grado di rilevare il debole bagliore rosso emesso dall’idrogeno ionizzato, situato sul bordo esterno e sulla testa di CG 4. L’idrogeno produce un bagliore rosso così chiaro solo dopo essere stato esposto alle radiazioni vicine. Stelle giganti.

Sebbene la radiazione stellare consenta alla sfera cometaria di essere visibile, col tempo ne distrugge anche la testa. Tuttavia, all’interno della palla c’è abbastanza gas e polvere da sostenere la nascita di diverse stelle delle dimensioni del nostro Sole.

I globuli delle comete si possono trovare in tutta la nostra galassia, ma la maggior parte si trova nella Nebulosa della Gomma, una luminosa nube di gas che si ritiene siano i resti in lenta espansione di un’esplosione stellare avvenuta circa un milione di anni fa. Si pensa che la Nebulosa Gomma contenga 31 globuli cometari e 4 CG.

Gli astronomi ritengono che esistano due modi in cui i globuli possono acquisire le loro caratteristiche forme simili a quelle di una cometa.

I globuli potrebbero essere nebulose di forma rotonda, come la famosa Nebulosa Anello, che furono disgregate nel tempo da una supernova, e forse anche quella che formò la Nebulosa Gomma.

Ma i fenomeni cosmici possono anche essere il risultato di venti e radiazioni provenienti da stelle massicce e calde vicine.

Gli astronomi ritengono che le stelle potrebbero essere la ragione per cui tutti i globuli cometari nella Nebulosa Gum hanno code che puntano lontano dal centro della nebulosa. Al centro della nebulosa ci sono i resti di una supernova e di una pulsar, o stella di neutroni in rapida rotazione, formatasi quando una stella molto più grande collassò ed esplose.

Filo della CNN

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., una società della Warner Bros.. Scoperta. Tutti i diritti riservati.