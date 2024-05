Vivi la storia di Sung Jinwoo, diventa un cacciatore e sali di livello con Solo Leveling: Arise

Molti considerano Solo Leveling il miglior manhwa della storia. È stato creato da Chugong, Disciples e Sung-rak Jang ed è in circolazione ormai da un po’. Tuttavia, la sua popolarità continua ad aumentare dopo la sua pubblicazione come anime.

A ciò è seguito l’entusiasmo con cui la prima stagione è stata accolta nel nostro Paese Una nuova opzione per vivere la storia di Sung Jinwoo: Solo Leveling: Arise, un videogioco Il quale, nonostante sia in sviluppo da molto tempo, è stato lanciato lo scorso 8 maggio.

Vivi la storia di Jinwoo e crea la tua squadra di cacciatori

Questo gioco è un gioco di ruolo d’azione sviluppato da Netmarble Neo (Lineage 2: Revolution, Blade & Soul, Ni No Kuni: Cross Worlds, tra gli altri), è un’estensione dell’anime stesso e permette di vivere la storia dell’eroe da una prospettiva in prima persona, portandolo a un livello superiore come se fosse noi. .

Affrontando diversi dungeon, puoi salire di livello, Migliora le tue capacità e raggiungi nuovi obiettiviè sulla buona strada per diventareAttenzione, spoiler), nello Shadow Monarch scelto dal sistema.

ma questo non è tutto. Man mano che avanzi nella storia, puoi anche giocare in una modalità in cui non puoi controllare Sung JinwooMa devi attaccare diversi portali in tutto il mondo, uccidere i mostri all’interno e chiuderli entro il tempo specificato.

Attraverso ricompense e chiavi sbloccherai nuovi personaggi che fanno parte della storia Insediamento unicoPer cercare di ottenere l’equipaggiamento definitivo e distruggere i mostri che minacciano il mondo. Tuffati nel manhwa e scegli i tuoi personaggi preferiti con cui combattere.