L’aggiornamento di Minecraft 1.20 include piccoli miglioramenti ma molte personalizzazioni

Come molti di voi sapranno, l’evento annuale è questo fine settimana Maine Craft Chiamata Minecraft dal vivo 2022In cui Mojang e Microsoft hanno presentato le novità relative alla nota serie di giochi. Anche se tutti gli occhi sono caduti Informazioni su Minecraft LegendsLa prossima aggiunta al mondo di Minecraft, il gioco base continua a crescere ed espandere le sue infinite possibilità.

Anche se questa volta non ci sono cambiamenti così importanti montagne e scogliere anche SelvaggioLe aggiunte al gioco nel nuovo aggiornamento 1.20 forniranno sicuramente un gameplay interessante, con nuovi mob, materiali e strutture disponibili.

Il clou indubbio sono le nuove strutture realizzate bambùÈ una sostanza che finora ha pochi usi. Con 1.20 saremo in grado di costruire case e barche di bambù usando blocchi di bambù, che daranno un tocco magico alla tua base se la costruirai in una foresta o in una palude.

Ci sarà anche Nuovi cartelloni e striscioni Può essere appeso ai pali ed è un modo più elegante per segnare i percorsi tra la tua casa e i luoghi di interesse o le fattorie che hai segnalato. Queste strade, se portano nel deserto, ti permetteranno di accedere per domarle bellezza, Il nuovo mob per il gioco. C’è anche Nuove Biblioteche.

Se tutte queste nuove funzionalità non ti bastano, dovrai dare un’occhiata anche al Nuovi modelli di personaggi che accompagnerà l’inizio dell’avventura a Steve in precedenza AlessioModelli di gioco maschili e femminili. Il resto dei modelli è progettato pensando a tutti i tipi di giocatori.