Driver WHQL del software AMD 23.10.1 per AC Mirage e Lords of the Fallen e vari errori

Dopo i nuovi driver di NVIDIA e Intel di questa settimana, lo completiamo con il terzo concorso in cui AMD ha pubblicato anche nuovi driver grafici per le sue schede, anche se l’unico elemento comune qui sembra essere Lords of the Fallen.

Qualunque sia il caso, oggi ci offrono la terza versione di WHQL per i loro autisti questo mese. AMD: Adrenalin Edition 23.10.1 WHQL è ora disponibile su Sito ufficiale dell’AMD.

Con la comparsa di questi driver viene confermato ciò che già sospettavamo qualche settimana fa, ovvero che AMD ha smesso di supportare la sua grafica basata sulle architetture Polaris e Vega, e sembra che gli ultimi driver progettati per queste schede siano 23.9 .2 WHQL. . Non è una novità lasciare da parte le vecchie build, ma ci siamo abituati a farlo con il relativo annuncio ufficiale che nessuno sembra aver visto, che è un altro elemento dell’anno per dimenticare le cose strane con i driver AMD e nessuno dei riguardava questioni tecniche, ma nell’aspetto comunicativo.

Stiamo esaminando i driver normali, quindi non dicono che includono le ultime innovazioni come il supporto per forzare AMD Fluid Motion Frames in qualsiasi gioco nella versione beta che sembra avere un altro percorso più lento, e sembra che AMD voglia ancora farlo correggi alcuni problemi prima di introdurlo nelle versioni normali dei tuoi driver. Quindi abbiamo supporto per nuovi giochi e correzioni di bug e anche se può sembrare che stiano dimenticando un altro titolo rilevante della settimana come Forza Motorsport, vediamo che nei problemi noti menzionano che stanno cercando di risolvere la corruzione visiva utilizzando il ray tracing Puoi provare alcune delle tue carte con questo gioco, quindi devi aspettare ancora un po’ per i giocatori.

Ovviamente le versioni passano ma AMD non ha ancora trovato una soluzione al bug che danneggiava l’avvio di Windows se l’aggiornamento avviene in background ed è per questo che troviamo nelle note una riga che ci avverte che la funzione “Factory Reset” è ancora attiva disabilitato per precauzione.

L’elenco ufficiale delle modifiche è il seguente:

Nuovo supporto per il gioco:

Assassin’s Creed Mirage



Signori dei Caduti

Supporto anti-lag+:

Correzioni:

Arresti anomali casuali durante la riproduzione di Starfield con la serie Radeon RX 7000



Arresti anomali casuali in Counter-Strike 2 con MSAA o FSR abilitati su dispositivi VGA come RX 7900 XTX



Riduci al minimo i tempi di inattività con Counter-Strike 2



Problemi con l’avvio di EA SPORTS FC 24 su alcune schede grafiche come la Radeon RX 7800 XT



Il sistema si blocca o vengono visualizzate schermate nere durante la riproduzione di video utilizzando la grafica Radeon RX 6000



Fa una pausa in modo intermittente quando si modificano i formati di codifica durante lo streaming con AMD Link

Questi driver, con le sfumature di cui sopra, sono destinati a Windows 10, Windows 11 a 64 bit e alle seguenti generazioni grafiche: